樓宇登記三月季節調整 無礙全年升勢

二月全港整體樓宇買賣登記逼近8千宗，創近22個月次高，近日中東地緣政治動盪未阻香港樓市強勢，儘管3月因農曆新年滯後因素將令登記量顯著回調，但相信只屬季節性調整，全年樓市走勢仍然樂觀。
根據土地註冊處最新數字顯示，2026年2月全港樓宇買賣登記錄得7,924宗，按月微升4%，金額更上揚9%至628億元，雙雙創下近兩年來次高紀錄。市場小陽春提早降臨，反映1月中旬至2月上旬市況熾熱。
當中一手私宅表現最為矚目，結束3個月跌勢，二月勁錄2,523宗登記，按月激增69%，創22個月新高。涉及成交金額同步大漲43%至271億元，為近8個月高位。熱賣新盤包括SIERRA SEA 2A期(621宗)、2B期(525宗)及日出康城PARK SEASONS(86宗)，反映發展商積極推盤配合投資者入市，成功拉升需求。
二手市場同樣穩健，二月錄得3,750宗登記，與1月持平，連續11個月企穩3千宗以上水平，總值微升至291億元，同為22個月次高。
非住宅物業方面，工廈及舖位登記上升，抵銷商廈跌幅，整體工商舖登記量微增3宗至829宗，惟缺乏大型成交下，涉及金額回落22%，僅錄得33億元。
中東衝突雖引發能源價格波動及環球股市震盪，但香港樓市未見衝擊。中國內地設定4.5%至5%經濟增長目標，加上第15個五年計劃啟動，為香港金融樞紐注入動力。本地經濟預測增長2.5%至3.5%，低息環境及政策鬆綁持續支持樓市。
財政司長陳茂波更指出，中東局勢波動或吸引避險資金流入香港金融市場，為樓市帶來支持。
展望3月市況，受農曆新年長假及發展商延後推盤影響，估計可落入3月份的登記量料急降逾四成，至約4,560宗，或觸及13個月低位。然而筆者認為這僅屬短期季節性調整，隨著購買力重新釋放，樓市將迅速重拾升軌，全年穩中向好格局未變。