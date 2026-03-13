樓宇登記三月季節調整 無礙全年升勢

樓市全年穩中向好格局未變。(資料圖片)

二月全港整體樓宇買賣登記逼近8千宗，創近22個月次高，近日中東地緣政治動盪未阻香港樓市強勢，儘管3月因農曆新年滯後因素將令登記量顯著回調，但相信只屬季節性調整，全年樓市走勢仍然樂觀。

根據土地註冊處最新數字顯示，2026年2月全港樓宇買賣登記錄得7,924宗，按月微升4%，金額更上揚9%至628億元，雙雙創下近兩年來次高紀錄。市場小陽春提早降臨，反映1月中旬至2月上旬市況熾熱。

當中一手私宅表現最為矚目，結束3個月跌勢，二月勁錄2,523宗登記，按月激增69%，創22個月新高。涉及成交金額同步大漲43%至271億元，為近8個月高位。熱賣新盤包括SIERRA SEA 2A期(621宗)、2B期(525宗)及日出康城PARK SEASONS(86宗)，反映發展商積極推盤配合投資者入市，成功拉升需求。