穩定現金流下的重估潛力：長江基建上望69元

長江基建(1038)主要業務集中於受規管的公用事業，包括水務及電力行業，英國業務佔FY24淨利潤的49%，澳洲業務佔22%。集團所經營的公用事業包括水務和電力行業，特別是在英國和澳洲市場上。集團的收入來源中，英國業務佔約49%，澳洲業務佔22%。集團透過持有和運營多個基礎設施項目，為其投資者提供穩定的現金流與回報，並持續尋求增長機會。集團的亮點包括近期成功出售英國電網(UKPN)，預計獲得約HKD44.3億的現金，這項交易將大幅強化其資金狀況。中期而言，集團受惠於規管機構提高允許回報的決策及大型基建項目，這有助於其收入增長。短期內，集團在英國和澳洲的業務穩定，使其基本面保持良好。隨著全球利率保持在相對高位，集團將可從現金達到3-4%的回報。長期來看，隨著對戰略性資產的政治及經濟支持持續，長建將能夠進一步提升資本運用與回報潛力。這些因素都將有助於鞏固長建的市場地位與收入增長潛力。

而行業分析指出，長江基建所處的公用事業行業面對的周期情況相對穩定，專注於受規管的業務使其能在經濟波動中維持一定的現金流和收益。競爭方面，行業內仍有數家大型公司競爭，但由於行業特性，不會出現劇烈的價格競爭。整體營運成本方面，雖然面對通脹和提升的資本支出，但透過規管機構提高的允許回報與合理的回報率，集團能夠有效管理成本壓力，並通過併購擴大市場份額以提升經濟效益。整体上，行業仍具長期增長的潛力，尤其是在基建投資和政策支持的背景下，令到長建具備長久的價值提升底氣。

長江基建的業務主要集中於受規管的公用事業，這種模式使其能夠在經濟波動中維持穩定的利潤基礎。英國和澳洲市場的業務佔據了其總利潤的重要份額，而近期批准的UK Rails剝離計劃將為集團帶來約GBP900百萬的現金，這將有助於降低財務槓桿並增強資本結構，促進未來的增長潛力。此外，隨著監管機構提高允許回報率至4%(未計通脹)，這將為公司的基礎業務收益提供支持，進一步鞏固其市場地位。 其次，UKPN的出售交易被視為另一重大的看好因素。該交易的價格為GBP10.55億，顯示出對其資產的良好估值，並約為2025年底92億英鎊RAB的1.6倍。此交易不僅能帶來大量現金，還能增強公司在未來的並購活動中的靈活性。預期該交易將帶來超過16%的股權內部報酬率，並且在高利率環境下，現金的收益潛力也可覆蓋可能的資本支出，從而提升集團的未來收益預期。

而未來12個月長建具多項強勁催化劑，預期推動盈利及股價上行。首先，監管資產重設帶來業務增長。2025-2026年9項業務進入新監管期，包括澳洲SA Power Networks及維多利亞電力網絡及聯合能源，至於英國方面，Northern Gas Networks、Wales & West Utilities及Northumbrian Water。這些調整配合通脹聯動及資本開支，將為集團穩健提升收入及現金流。 其次，併購機會顯著增加。集團現金充裕(2025中期約47億港元)、淨債務對資本比率僅10.6%，近期出售UK Power Networks及UK Rails釋放資金，管理層指併購管道穩健，金融投資者選擇性強，長建憑長期視野及營運優勢，有望以合理估值收購優質資產，貢獻即時盈利。集團2025中期每股派息0.73元，2026年3月18日將公布2025全年業績及最終股息，分析師普遍預期會維持連續第28年增長。此外，Fitch於2026年3月上調信貸評級至「A」穩定展望，降低融資成本。另外，脫碳進展方面亦捕捉能源轉型機遇。綜合而言，這些因素預期支持2026-2027年盈利增長6%以上，為追求穩定收益的投資者提供吸引力。

市場現時共有15位分析師對長江基建有進行調研的覆蓋，而市場預期集團在2025年的全年收市為50.48億元，按年微升1.1%，至於2026年及2027年仍然只分析微升1.8%及2.1%。至於該3年的每股盈利則分別為3.43元、3.73元及3.89元，以現價計算相等於19.2倍、17.6倍及16.9倍的預測市盈率。至於市場給予的目標價範圍由61元至82元之間，以中位數計算則為68.2元，相等於20.4倍的歷史市盈率，以現價計大約只有3%的上望空間，不過，由於集團之前所公佈的出售英國UKPN交易令到集團未來的手頭現金較為充裕，縱使集團把資金用作新投資項目，又或者用作派發特別股息，亦會有助提升每股的資產價值，會有利每股的價值重估。因此，相信目標價有可能需要上調。

投資者可以先等股價作出回調至由1月底開始形成的橫行走勢底部支持62.4元才買入，若果以2026年的預測市盈率可以升返19倍的話，合理價會相等於69元，以預設的買入價62.4元計算，潛在上升空間10.6%。只要股價能繼續企穩在60元以上，可以繼續持有。 資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。