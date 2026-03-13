對交稅的另一種解讀：是公民責任，更是讓我們重新檢視將來規劃的一個契機

每年一到稅季，不少打工仔的心情都特別複雜。辛勞一年後拆開稅單，第一個反應往往是：「又要交稅了。」在多數人眼中，交稅似乎只是一場「單向的支出」，繼而接受儲蓄戶口結餘減少。若換一個角度看，香港稅制本身其實也預留了一些稅務寬減的彈性，讓納稅人在交稅的同時，亦能為自己的未來多做一步規劃。近年較多人關注的，莫過於與稅務扣減掛鈎的保險產品，例如合資格延期年金保單(QDAP)及自願醫保計劃(VHIS)。

根據現行安排，每名納稅人可就繳付的QDAP保費申請稅務扣減，每年可獲最高扣除額為60,000 元(此金額為與可扣稅強積金自願性供款合計的總扣稅額)。另外，納稅人亦可為自己或指明親屬購買合資格自願醫保計劃保單，並就所繳付的保費申請稅務扣除。每名受保人每年為保費作稅務扣減的上限為8,000元。對納稅人而言，透過合資格稅務扣減的保險產品，便可在合法合規下減輕部分稅務負擔，同時亦為自己的未來增加或強化有關財務或醫療保障的需要。