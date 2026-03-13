對交稅的另一種解讀：是公民責任，更是讓我們重新檢視將來規劃的一個契機

每年一到稅季，不少打工仔的心情都特別複雜。辛勞一年後拆開稅單，第一個反應往往是：「又要交稅了。」在多數人眼中，交稅似乎只是一場「單向的支出」，繼而接受儲蓄戶口結餘減少。若換一個角度看，香港稅制本身其實也預留了一些稅務寬減的彈性，讓納稅人在交稅的同時，亦能為自己的未來多做一步規劃。近年較多人關注的，莫過於與稅務扣減掛鈎的保險產品，例如合資格延期年金保單(QDAP)及自願醫保計劃(VHIS)。
根據現行安排，每名納稅人可就繳付的QDAP保費申請稅務扣減，每年可獲最高扣除額為60,000 元(此金額為與可扣稅強積金自願性供款合計的總扣稅額)。另外，納稅人亦可為自己或指明親屬購買合資格自願醫保計劃保單，並就所繳付的保費申請稅務扣除。每名受保人每年為保費作稅務扣減的上限為8,000元。對納稅人而言，透過合資格稅務扣減的保險產品，便可在合法合規下減輕部分稅務負擔，同時亦為自己的未來增加或強化有關財務或醫療保障的需要。
不過，核心關鍵從來不只是「扣多少稅」，而是長遠來看「產品是否真正適合自己」。
以QDAP為例，其設計理念是鼓勵市民為退休作準備。透過定期供款，在指定年期後提供穩定的年金收入，為退休生活增添一份現金流保障。市場上有些計劃更設有多種累積期和年金期，供投保人靈活選擇，甚或可選擇終身提取年金。對於沒有長俸、又擔心退休後收入不足的人士來說，這類產品可以視為整體退休規劃的一部分。稅務扣減某程度上只是額外誘因，而不是唯一考慮。
至於VHIS，則聚焦醫療保障。隨著醫療成本上升、人口老化加劇，單靠公營醫療系統未必能完全滿足所有需要。而VHIS在保障範圍及條款透明度方面有一定規範，有些計劃除涵蓋投保時受保人未知的已有病症而不設等候期，亦提供無索償折扣及每年自付費以供選擇，令保費更相宜。對於希望提升醫療保障、減低家庭突發醫療開支風險的人士而言，是種「一邊保障、一邊扣稅」的安排。
若切合自己需要，善用稅務扣減安排，無疑是一種更精明的資源配置方式，也可將其看作一次重新審視資產配置的機會。不妨在新一年的開始也可以多問自己一句：今年，我是否應該從稅務寬減的框架中，為自己的未來多走了一步？