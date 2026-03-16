香港制定首份五年規劃 配合國家未來發展

有關香港部份，綱要提出，要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。

「香港五年規劃」將影響深遠，除勾勒香港在未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，更為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港融入和服務國家發展大局，從而為香港帶來最直接的得益。中國內地作為世界第二大經濟體的綜合實力，為香港提供了龐大的市場動力和發展機遇；國家在創新科技、人工智能、大數據、基礎設施建設等領域的發展躍居全球領先地位，香港可藉助國家的產業生態和發展，實現自身新興產業的跨越式發展。

綱要提出多項促進香港長期繁榮穩定以及深化粵港澳大灣區建設的內容。香港政府表示，將通過構建系統性的政策框架，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性、前瞻性的首份「香港五年規劃」。

在金融領域方面，香港可推動人民幣國際化，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，通過優化互聯互通等鞏固和提升國際金融中心地位；在創科領域方面，香港可通過北部都會區建設加快產學研協同轉化；在產業升級領域方面，香港亦可在融入人工智能等國家戰略中，為香港的傳統優勢產業賦能，在新一輪科技革命和產業變革中壯大發展自身的新質生產力。

「十五五規劃綱要」更首度加入支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，亦明確支持香港加快北部都會區建設和打造國際高端人才集聚高地。北部都會區是香港重要的戰略發展區域，通過片區開發、優惠政策包等創新合作模式，可吸引更多龍頭企業落戶。