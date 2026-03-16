被銀行發現二按怎麼辦？(三)

上期提及當銀行發現違約二按，一般會因應信貸風險、借款人態度及是否有補救方案等去評估下一步做法。有些時候，借款人未必理解銀行為何有此反應。事實上，當借款人與銀行訂立按揭契據之時，借款人已同意不會擅自就按揭物業再作抵押及取得額外貸款，對於銀行來說，借款人擅自加借二按，等於誠信已出現問題，而因為多了二按，借款人的總債務供款佔入息比率及物業的總按揭成數已出現了變化，亦分分鐘已超出既定之上限規定。

就上述，銀行一般會因應個案的嚴重性、信貸風險、借款人的誠信風險及是否可補救的預期而採取不同行動。若借款人主動合作，願意及有能力即時解除二按，並會向銀行提交相關證明文件，這通常較易讓銀行接納方案。倘若借款人未能即時清還有關二按，但仍然以合作和坦誠的態度向銀行解釋因由狀況，並願意主動提出合理時限解除二按或解決方案，亦承諾不會再就物業進行加借；若然借款人一直是準時還款，有關一二按總債務金額佔物業估值亦未有過高，這亦較有機會讓銀行願意溝通達致解決方案。銀行或需重評估借款人的還款能力，原因是銀行當初是衡量借款人是否有能力應付一按供款，如今借款人擅自加上二按，銀行並不清楚借款人是否有能力同時應付一二按還款。當中銀行有機會給予容忍期，但會加設條件，例如上調息率、收取行政費用、指明限期內解除二按或完成整合計劃、要求定期提交財務狀況資料、又或額外要求增加擔保人或尚還部份貸款金額等。