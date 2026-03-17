消費者需求強勁可驅動名創優品銷售潛力

名創優品集團控股有限公司(9896)是一家全球價值零售商，主要透過其線下門店及在線渠道進行銷售。集團的產品包括家居用品、美容及個人護理產品、文具、電子設備等，這些類別的收入各占不同比例，其中家居產品及美容類商品在收入中佔有相對較大的份額。名創優品的主要亮點在於其穩健的增長勢頭與市場擴張能力，特別是在中國大陸及北美市場的強勁表現，持續吸引消費者注意。中期而言，集團將受惠於消費者對於品質與價格平衡的需求；短期內，隨著即將舉行的中國農曆新年，促銷及特別產品的推出將進一步刺激銷售。從長期來看，名創優品的國際擴展計劃和產品創新將有助於增強其市場地位，並提升整體盈利能力。總而言之，名創優品憑藉出色的產品組合、行之有效的市場策略和強大的品牌認知度，展現出良好的增長潛力。

集團透過自營、直營、合夥人及代理模式經營線下門店，以2025年9月底數據所示，集團全球逾8,138家門店，輔以線上銷售及IP聯名產品。核心商業模式為性價比加IP的零售，並以低價高質商品加情感價值IP，作為吸引年輕消費群眾，毛利率維持較高水平，2024年全年計為44.9%，至於2025年前9個月則稍為回落至44.4%。集團所處的行業顯示出強勁的增長潛力，尤其在中國和北美市場。行業整體處於穩健的增長階段，但仍面臨激烈的競爭，特別是來自於本土及國際品牌的挑戰。儘管行業增長良好，各公司仍需應對上升的營運成本，包括人力和原材料成本，特別是在美國市場，這對毛利率造成一定壓力。此外，市場對新產品的需求和消費者偏好的變化，也促使企業需持續進行產品創新和營銷策略調整，以維持其競爭優勢。整體而言，雖然競爭加劇和成本上升對行業構成挑戰，但依然有望透過有效的管理和市場拓展實現可持續增長。

名創優品在中國及北美市場的強勁增長潛力。根據數據，在今年最初兩個月，中國大陸的GMV增長超過25%，而北美市場的GMV增長更是高達50%。這顯示出消費者對品牌的需求逐漸增強，尤其是在假期促銷期間，購買力仍持續強勁。這種市場增長不僅強化了名創優品的市場地位，還為其未來的增長提供了良好的基礎。預計在2025年全年的收入將達到214.40至214.45億元人民幣之間，同比增長約26%。這個數字略高於原先的指引，顯示其在營收方面的表現超出預期。特別是第四季度，收入增長達到33%，表明集團的銷售策略和市場響應能力非常出色。此外，調整後營業利潤率和淨利潤率的穩定預測也讓投資者對其未來的業績持樂觀態度。

集團在產品創新方面的策略，持續推出符合消費者需求的產品，特別是在春節期間推出的特別產品，使其在市場上更具競爭力。這些產品不僅提升了消費者的購買意願，還彰顯了品牌在快速變化的市場中保持靈活性的能力。通過有效的市場執行和創新，名創優品能夠持續吸引顧客，進一步鞏固其市場份額。而名創優品的國際擴張計劃作為一個重要的增長催化劑。隨著品牌在海外市場的拓展，名創優品不僅能增強其在全球市場的曝光率，還能開拓新的收入來源。在北美市場的突出表現，已顯示出其成功的擴展策略。這樣的增長潛力使得投資者更加看好公司的長期發展。

名創優品上個交易日以33.08元收市，全日上升0.18元或0.55%。集團過去5年的平均Beta值為0.2，系統性風險低於大市。52周最高位曾見51.95元，而最低位則曾見27.05元，以現價33.08元計，名創優品的股價較50天線低10.75%。另外，現價亦較200天線低19.12%，股價走勢稍為偏弱。名創優品自去年10月17日至今年3月16日期間，股價錄得21.24%的跌幅，該期間共錄得8.51億元的資金流入，當中大戶佔其中的8.66億元，而散戶則佔當中的-0.15億元。大戶對散戶資金流比率為58.3比-1，反映出大戶投資者對名創優品的前景非常看好，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.65%；而最低曾經跌至-8.42%後回升，至於3月16日當日仍然能企穩在8.59%，反映股價上升動力正在改善。

名創優品股價於去年5月底開始至6月底曾兩次跌返低位33元水平後，股價在7月開始重返20天線後，便持續上升更在去年8月升上最高位見51.95元後，走勢逐步走弱，更在失守20天線後，持續回落並形成下跌走勢後，股價反覆跌返去年5月至6月的低位，最低見32.4元後回穩，而且隨著9天RSI由30以下水平反彈，走勢有望形成見底局面，若果以整個跌浪總跌幅計算，股價有機會向上試回40元水平，而該水平正好是整個跌浪總跌幅的38.2%的反彈目標。投資者可以在33元水平買入，上望40元，只要股價能企穩在30元以上，可以繼續持有。