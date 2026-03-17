滙控100天線失而復得

滙豐控股(005)自2月下旬公布業績亮麗，股價一度高見148元創新高後，踏入3月以來，滙控股價從高位回落不少；投資者或趁滙控股價低而博股價反彈，截至上周五市場有約1.18千萬元資金淨流入滙控的相關好倉(認購+牛證)產品。最新周一滙控股價有所反彈，100天線失而復得。

如投資者繼續看好滙控，可留意行使價148.88元，26年9月到期，有效槓桿約7.7倍的滙豐認購；及收回價110元，行使價109.42元，28年9月到期，有效槓桿約8.5倍的滙豐牛證。如投資者看淡滙豐，可留意行使價111.78元，26年9月到期，有效槓桿約5.6倍的滙豐認沽；及收回價140元，行使價140.58元，27年2月到期，有效槓桿約7.9倍的滙豐熊證。