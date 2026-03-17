美國2月份CPI未反映地緣衝突 聯儲局今年或停止降息

上星期五美國勞工統計局(BLS)數據顯示，2月美國CPI同比漲幅持平於2.4%的前值，CPI環比漲幅較前值微升0.1個百分點至0.3%；當月，核心CPI同比漲幅維持2.5%不變，核心CPI環比漲幅較前值放緩0.1個百分點至0.2%。 儘管美國通脹如期降溫，但地緣衝突背景下，市場預期通脹短期內將繼續上行，但長期則偏向穩定。美伊衝突帶來的油價急升，尚未在2月CPI數據中體現，故3月數據將構成衝擊。從美國CPI構成看，油價上漲對核心CPI影響有限，對居民收入的侵蝕或更顯著。

2月美國核心商品價格環比上行，核心服務價格小幅降溫，整體通脹表現中規中矩。美國核心商品價格方面，上月服裝價格環比提升，二手車價格跌幅環比收窄，玩具、IT商品等關稅相關分項價格環比均有所降溫。核心服務價格方面，交運服務價格環比從1月的上漲1.4%，回落至2月的上漲0.2%；醫療服務價格環比漲幅從前值0.3%擴大至0.6%，權重最大的住房價格分項環比漲幅持平於0.2%的前值，通信、娛樂、個人服務等分項價格環比均有所降溫。 油價上漲對美國通脹的傳導存在明顯先後次序，其中，汽油價格反應最快；若油價維持高位，通脹壓力將向核心通脹分項滲透，機票價格是最敏感的傳導節點。預測3月美國CPI能源分項環比或上漲約7%，機票與核心商品的滯後性，或在二季度反映油價對通脹的第二波衝擊。

去年能源CPI在美國整體CPI中的權重約6.4%，美國雖是原油淨出口國，但油價波動會通過能源CPI傳導至整體CPI，惟對美國核心CPI的影響相對有限。國際油價每上漲10%，將帶動美國整體CPI、核心CPI分別提升24至28個基點和4至7個基點。 中東變局或強化今年美國通脹持續上升走勢，對居民收入的侵蝕明顯。近期油價急漲，或顯著提升上半年美國通脹讀數，一旦金屬、糧食等價格同步上揚，將加劇美國「再通脹」壓力。 隨油價維持在100美元上方，上周五美國股市跌勢進一步擴大，市場對全球通脹飆升的擔憂也隨之加深。

市場對通過放鬆俄羅斯原油制裁來緩解全球石油供應壓力的舉措反應冷淡。投資者正在爲這場衝突引發的持續通脹衝擊進行布局，令美國長期國債收益率上升、美元走強。 美國總統特朗普和伊朗新任領導人莫傑塔巴的最新表態顯示，這場正在擾亂能源流動和全球市場的戰爭並無緩和跡象。伊朗表示，將尋求確保霍爾木茲海峽繼續處於實際關閉狀態，這令投資者對局勢進一步升級保持高度警惕。 與今年初相比，油價如今已上漲逾60%。如果霍爾木茲海峽的運輸流量在整個3月持續低迷，原油價格可能會超過2008年接近每桶150美元的峯值，這意味它可能對通脹、甚至消費模式造成更嚴重的影響。