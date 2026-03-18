「龍蝦」熱潮下騰訊業績

騰訊控股(700)與騰訊雲已成為OpenClaw社區的贊助商，同時，QQ與元寶派也正是介入OpenClaw，讓派友可以把自己的「龍蝦」帶進來，讓它們一起聊天、一起協助、一起幹活。騰訊將於今日公布業績，騰訊股價昨在570元前徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證，行使價727.49元，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿6倍。
國家統計局公布的1至2月份社會消費品零售總額86,079億元人民幣，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高，內需股有支持。泡泡瑪特(9992)股價連升3日，重上200元以上。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證，行使價254.08元，今年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證，行使價179.9元，今年9月到期，實際槓桿3倍。
油價高位回落，中美經貿會談同意研究建立促進雙邊貿易投資合作機制。恒指連升兩日，曾升至26,200點水平後，在26,000點爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證，收回價25,295點，2028年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指牛證，收回價25,250點，2028年9月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證，收回價26,305點，2028年4月到期，實際槓桿48倍。或可留意恒指熊證，收回價26,405點，2028年4月到期，實際槓桿40倍。
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