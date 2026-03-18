澳洲央行今年已連續兩次加息 不排除5月再加

在市場關注霍爾木茲海峽被封鎖後油價大漲，將令各國再度面臨通貨膨脹之際，本周澳洲央行宣布加息0.25厘，指標利率升至4.1厘，重返去年4月水平，並連續兩次會議加息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。這也是RBA自2023年中以來首見連續升息。
九人政策委員會以5比4的投票結果通過決議，顯示內部意見分歧。消息公布後，3年期公債殖利率跌幅擴大，交易員提高了對5月再次升息的押注，機率升至五成以上。
澳洲央行指，中東衝突導致燃料價格急劇上漲，若這種情況持續下去，將進一步推高通脹。短期通脹預期指標已升，故理事會研判，調高利率是合理操作。委員會認為，通脹在一段時間內仍可能高於目標區間，包括通脹預期在內的各項風險已明顯偏向上行。
澳洲經濟基本面強勁，2025年GDP年增率達2.6%的三年新高，預期 2026 年為 2.1%，2027 年為 2.4%；上一季度實際 GDP達 6,937.7 億澳元，按季成長約 0.8%。2026 年 1 月通脹率錄得 3.8%，超出央行 2% 至 3% 的目標區間，受此影響，RBA已於今年2月加息至 3.85%至4.1%，失業率處於約 4.1% 的低位，顯示勞動需求依然強勁。
3月消費者對通脹預期已升至5.2%，為2023年7月以來最高。
澳洲央行表示，通脹率在去年下半年出現實質性回升。自2月份會議以來的數據顯示，通脹上升在一定程度上反映了更大的產能壓力。央行指出，中東衝突在全球範圍內構成重大風險，更持久或更嚴重的衝突可能會對全球能源價格造成進一步的上升壓力，這將推升短期通脹，如果中東衝突損害了供應能力，或價格上漲被計入長期通脹預期，則可能進一步加劇未來的通脹。較高的物價和長期的不確定性可能會導致澳洲主要貿易夥伴以及澳洲本土的經濟增長放緩。
RBA又指，今年以來金融狀況略有收緊，但貨幣政策的緊縮程度仍具不確定性。家庭與企業仍能輕易取得信貸，且2025年減息對總體需求、物價與薪資的影響尚未完全顯現。匯率、貨幣市場利率與政府債券孳息率在過去一個月均上升，較高的利率在很大程度上反映了市場對貨幣政策走向的預期。
在此背景下，多數經濟學家預期RBA將於5月再次升息，屆時現金利率可能提高至4.35%，相當於完全收回去年RBA去年在六個月寬鬆周期下調降的75個基點。