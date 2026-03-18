澳洲央行今年已連續兩次加息 不排除5月再加

澳洲央行指，中東衝突導致燃料價格急劇上漲，若這種情況持續下去，將進一步推高通脹。(資料圖片)

在市場關注霍爾木茲海峽被封鎖後油價大漲，將令各國再度面臨通貨膨脹之際，本周澳洲央行宣布加息0.25厘，指標利率升至4.1厘，重返去年4月水平，並連續兩次會議加息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。這也是RBA自2023年中以來首見連續升息。

九人政策委員會以5比4的投票結果通過決議，顯示內部意見分歧。消息公布後，3年期公債殖利率跌幅擴大，交易員提高了對5月再次升息的押注，機率升至五成以上。

澳洲央行指，中東衝突導致燃料價格急劇上漲，若這種情況持續下去，將進一步推高通脹。短期通脹預期指標已升，故理事會研判，調高利率是合理操作。委員會認為，通脹在一段時間內仍可能高於目標區間，包括通脹預期在內的各項風險已明顯偏向上行。