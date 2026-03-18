中東局勢雖仍見緊張，加上國際油價仍持續高企於每桶100美元附近，惟市場之避險情緒已稍見降溫。因美股於16日晚已出現較明顯之反彈，可能最令市場不安及恐慌之一刻已漸過去。雖中東戰事暫仍持續，但市場普遍認為事件該正朝着緩和之方向走。到後期，該會通過談判去解決相關問題。只是不知伊朗及以色列仍要糾纏多久而已。如相關問題能在未來數周內得以緩和及解決，則整個投資市場之信心該可逐漸回復。以對港股而言，首個憧憬當然是希望本月大市之形態能成功扭轉成先低而後高。因直到執筆一刻止計，本月恒指暫仍是由2日之高位 26,403點跌至9日之低位24,906點。從技術上看，本月大市之形態如能成功扭轉為先低而後高，則該有利整個第二季發展，其時首個上望之目標該為1月29日之高位28,056點。