兆易創新蛻變後前景亮麗

兆易創新(3986)是一家多元芯片的集成電路設計公司，為客戶提供包括Flash、利基型DRAM、MCU、模擬芯片及傳感器芯片等多樣化芯片產品，可用於消費電子、汽車、工業應用(如工業自動化、儲能及電池管理)、PC及服務器、物聯網、網絡通信等領域，滿足客戶各種需求，以及包括相應算法、軟件在內的一整套系統及解決方案。 此外，於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6個月，集團分別錄得調整後淨利潤(非國際財務報告準則計量) 22.56億元人民幣、2.583億元人民幣、12.599億元人民幣、5.818億元人民幣及6.725億元人民幣，調整後淨利潤率(非國際財務報告準則計量)分別為27.7%、4.5%、17.1%、16.1%及16.2%。

兆易創新未來的發展策略主要圍繞技術縱深突破與市場橫向拓展展開，其核心優勢在於多元業務協同帶來的系統級能力，以及精準把握行業週期與國產替代的機遇。集團積極擴大市場份額並計劃在未來5年內，於內地利基型DRAM市場取得至少三分之一的份額。同時，抓住國際巨頭退出DDR4等市場留下的供需缺口，擴大市佔率。 兆易創新擁有多年積累的多元業務的系統協同優勢，例如公司是內地少數在存儲(NOR/DRAM)、控制(MCU)、模擬及傳感領域均有深度佈局的企業。這種產品組合能產生強大的協同效應，為客戶提供一站式解決方案，增加客戶粘性。

再者，由於供應鏈的深度綁定與協同：雖然採用無晶圓廠模式，但通過與長鑫存儲的「股權+代工+代銷」深度綁定，鎖定利基DRAM的關鍵產能。同時與中芯國際(981)、華虹半導體(1347)等頭部代工廠緊密合作，並積極投資前沿技術，增強供應鏈韌性。 在汽車、工業等高附加值領域上，本土供應鏈重要性日益凸顯。公司車規級MCU已獲客戶定點，車規Flash累計出貨超3億顆，將持續受益於國產化替代進程。 綜合來看，兆易創新正從單純的芯片設計公司，蛻變為平臺型的系統級解決方案提供商。其在存儲、控制、模擬領域的均衡布局，使其在端側AI、汽車智能化和工業4.0的浪潮中佔據了極佳的卡位優勢。綜觀種種優勢，兆易創新前途優勢明顯，投資者可考慮於390買入，目標價500，跌穿330止蝕。

(沒有持有相關股份，客戶持有相關股份)