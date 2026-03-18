得AI(人工智能)，得天下。擁有垂直整合全產業鰱優勢的建滔集團(148)剛發布截至去年底止年度收入同比增加5%，至453.75億元，股東應佔溢利44.02億元，增加169.98%，每股基本盈利3.971元，擬派發末期股息每股111仙及特別末期股息每股40仙。集團持有71.1%的建滔積層板(1888)同時公布截至去年底止年度營業額204億元，增長10%，股東應佔溢利24.42億元，增長84.16%；每股基本盈利0.782元；擬派發末期股息每股25仙及特別股息28仙。
業績大躍進，主要受惠於回顧期內，整體電子市場需求受惠於AI等高端技術領域發展加快及擁有AI概念的新興電子產品需求暢旺。覆銅面板及其上游物料包括AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布及銅箔需求爆升，集團覆銅面板及其上游物料產品價量齊升，帶動部門利潤及產業鏈上下游業務景氣度升溫。
2025年，電子玻纖紗、玻纖布利潤逾6億元，增長達七成。除地緣政治局勢未有緩和跡象，需求持續旺盛，多家覆銅板公司因缺電子布影響生產，電子布價格升勢有如未盡。
全球電子玻璃纖維紗供應緊張，確實是目前電子產業關注的焦點。這次最直接的原因源自需求側：AI算力需求的爆發式增長，帶動AI伺服器對PCB的需求量是傳統伺服器的5倍以上，導致低介電、低膨脹等高端電子紗需求激增。據預測，2026年全球低介電玻纖布需求約1,850萬米，但有效產能僅1,000萬米，存在巨大缺口。
供給側方面，由於技術壁壘高，新產能建設周期長達數年，其擴產計畫最快也要到2027年中才能投放市場。同時，由於轉產高利潤的高端產品，中低端通用型產能的產能也受到擠壓。上游的供應緊張，迅速傳導至下游，出現產業鏈連鎖反應，身處技術高地的日本力森諾科、三菱瓦斯等材料大廠已宣布將覆銅板價格上調30%。PCB廠商訂單排期已長達半年，甚至出現了輝達CEO親自拜訪日本供應商以確保產能的罕見情況。
建滔積層板屬稀缺性極高的全產業鏈香港企業，難怪業績公布後大行分析員紛紛主動約見管理管理層安排路演，「香港之光」又多一員，與有榮焉。