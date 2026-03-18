得AI(人工智能)，得天下。擁有垂直整合全產業鰱優勢的建滔集團(148)剛發布截至去年底止年度收入同比增加5%，至453.75億元，股東應佔溢利44.02億元，增加169.98%，每股基本盈利3.971元，擬派發末期股息每股111仙及特別末期股息每股40仙。集團持有71.1%的建滔積層板(1888)同時公布截至去年底止年度營業額204億元，增長10%，股東應佔溢利24.42億元，增長84.16%；每股基本盈利0.782元；擬派發末期股息每股25仙及特別股息28仙。

業績大躍進，主要受惠於回顧期內，整體電子市場需求受惠於AI等高端技術領域發展加快及擁有AI概念的新興電子產品需求暢旺。覆銅面板及其上游物料包括AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布及銅箔需求爆升，集團覆銅面板及其上游物料產品價量齊升，帶動部門利潤及產業鏈上下游業務景氣度升溫。