內地物業管理業務的星悅康旅(3662)前身為奧園健康生活，由前任大股東中國奧園(3883)分拆。由於奧園財困被逼出售所有持股，現時大股東為私募基金，持股約29.9%。值得留意持股約8%的第二大股東無極資本，早於2021年在市場高價大手掃貨。
新任大股東積極協助公司轉型，重點推進文旅康養業務發展，捕捉內地對康養及旅遊與日俱增的需求，新業務或成未來增長引擎。
最近公司發盈警，預計2025年純利不多於5,500萬元人民幣，按年明顯倒退，下跌主因受匯兌收益減少、商譽減值、利息收入減少。剔除非經常性項目後，核心盈利約1億元人民幣，與上年相若，表現不過不失。以現價計，經調整後市盈率約2.5倍吸引。假設維持上年度派息，現價股息率約7.4厘。
星悅康旅淨資產高達12億元人民幣，折合市帳率約0.21倍；帳上現金有近10億元人民幣，有息借款只有7千萬元人民幣。單計公司淨現金價值，已大幅高於現時公司市值。
總結，基於公司的物業管理業務穩健基礎，加上有健康的財務狀況，公司的基本因素相當不錯。而考慮到現時估值正處於被低估水平，現價或是分段吸納的好時機。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份