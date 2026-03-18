內地物業管理業務的星悅康旅(3662)前身為奧園健康生活，由前任大股東中國奧園(3883)分拆。由於奧園財困被逼出售所有持股，現時大股東為私募基金，持股約29.9%。值得留意持股約8%的第二大股東無極資本，早於2021年在市場高價大手掃貨。

新任大股東積極協助公司轉型，重點推進文旅康養業務發展，捕捉內地對康養及旅遊與日俱增的需求，新業務或成未來增長引擎。

最近公司發盈警，預計2025年純利不多於5,500萬元人民幣，按年明顯倒退，下跌主因受匯兌收益減少、商譽減值、利息收入減少。剔除非經常性項目後，核心盈利約1億元人民幣，與上年相若，表現不過不失。以現價計，經調整後市盈率約2.5倍吸引。假設維持上年度派息，現價股息率約7.4厘。