創想三維赴港 IPO 騰訊深創投青睞 全球化版圖與全生態矩陣顯實力

近年來，消費級3D打印機熱度不減，中國企業迎來破圈式增長，已位居世界前列。根據國信證券的資料，2024年全球消費級3D打印行業規模已突破40億美元，2020至2024年複合增長率達28%；預計到2029年，行業規模有望達169億美元，2024至2029年複合增長率將高達33%。 隨著消費級3D打印滲透率進入快速上升期，被譽為「3D打印四小龍」的全球領先廠商「創想三維」正式向港交所(388)主板遞交招股書，開啟上市新航程。創想三維主營產品包括3D打印機、3D打印耗材、3D掃描儀、激光雕刻機、配件及其他。灼識諮詢顯示，2024年公司在3D打印機、掃描儀及激光雕刻機三大市場的GMV均名列前茅；其中，全球消費級3D打印機市場排名第二(份額 11.2%)、3D掃描儀市場排名第一(份額37.6%)、激光雕刻機市場排名第三(份額 3.5%)。同時，2025年公司新品GMV佔總體比例高達57%，展現出極強的市場迭代與適應能力。

「軟硬結合」生態閉環，財務展現強大韌性 財務數據方面，公司同樣展現出極強的增長韌性：2025年營收達31.27億元(人民幣，下同)，連續3年穩定增長；2025年經調整淨利潤9,238萬元，連續兩年超過9,000萬元。截至2025年，集團已形成規模龐大的產品矩陣，除了核心的3D打印機外，更擁有超過400個增值配件SKU、逾1,400個打印耗材 SKU，以及10餘款高精尖的3D掃描儀與激光雕刻機。此外，憑藉「創想雲」平台，公司成功實現品牌升級；截至2025年，其用戶數突破400萬、模型儲備超150萬個，高黏性的社區生態充分驗證了市場對其技術服務的高認受性。

國家級背書與 AI 雙核驅動，獲頂級資本重倉佈局 創想三維憑藉深厚的硬科技實力，榮獲國家級專精特新「小巨人」及第九批「製造業單項冠軍」殊榮。在AI賦能行業破圈的趨勢下，公司率先實現AI與3D建模、打印及激光雕刻的全流程深度融合，並於2025年推出旗艦產品AI智能3D打印機SPARKX i7，以領先指標確立技術標桿。這種「硬件+AI」的稀缺性，吸引了前海方舟(持股5.81%)、深創投(持股4.32%)及騰訊(持股2.16%)等頂級機構戰略入股。在強大股東陣容的支持下，創想三維正加速衝刺港交所，有望成為「港股消費級 3D 打印第一股」，開啟估值增長新維度。

從深厚技術護城河，到全球化市場版圖 創想三維自2014年深耕3D打印領域，以FDM與光固化技術為核心，構建了涵蓋整機、耗材及掃描儀的完整產品矩陣。截至2026年3月，公司憑藉944項已獲授專利(含135項發明專利)及逾千項在審申請，築起深厚的技術壁壘。強大的研發實力支撐了其高效的全球佈局：截至2025年底，公司透過81家網店及2,422家國內外經銷商，構建起覆蓋全球140個國家和地區的銷售網絡，並藉由海外電商平台Nexbie進一步強化品牌影響力。目前，公司海外收入佔比已超70%，其中北美、歐洲與中國市場各佔32%、25%及25%，展現出極其穩健且多元均衡的營收結構。

在筆者看來，創想三維衝擊港股，標誌著消費級3D打印正式從「極客玩物」轉向「大眾生產力工具」。作為該賽道在港股的稀缺標的，創想三維展現出的成長性與獲利能力，使其成為2026年資本市場中不容忽視的科技轉型樣本。