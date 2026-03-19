AI(人工智能)如何影響人生？特斯拉創辦人馬斯克說「在未來20年内，AI將使人類最終不用工作，隨生產力提升，工作將變成一種自由選擇。」英偉達執行長黃仁勳認為「AI 將提升生產力，使人類進入史上最忙碌的時代。」筆者認為市場會加劇競爭，本質就是一個森林定律，加上人的慾望，所以我不認同馬斯克的說法，認為黃仁勳的說法比較切合現實或者我個人的經驗。當年電腦時代來臨時，很多人認為從此文字處理的工作會大減，結果是做得更多。網上年代來臨之後，我們寫短訊和帖文遠比用紙筆時候多無限倍，未來筆者認為人會組合不同的AI去互相競爭，被動的工作崗位及人的確容易被淘汰！但主動的工作崗位和人做的會更多，而賺的錢亦會更多，人與人之間的工資會拉闊距離。因為每個人去使用AI的能力不同，所以工資收穫是會不同。

適逢財政預算案宣布將再培訓局升格為技能提升局，政府希望再培訓局大力提倡AI，提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。日前，筆者聽到僱員再培訓局(ERB)主席黃傑龍在員工新春聚餐的演講，黃主席提及使用AI的同時亦要配合「上進心」，我非常認同，我們是應該趁AI年代來臨，同時重整人的上進心。根據歐盟統計局的數據，法國的人均國民財富已連續3年低於歐盟平均水平，甚至低於塞浦路斯。另外德國總理默茨在2月26日拜訪過中國機械人科技企業之後，回到德國發飆說：「德國生產力不行了，看看中國有多努力，並認為所謂的『工作與生活的平衡』和每周四天的工作制，已經無法維持德國的長遠的繁榮。」太安逸生活會令人的競爭力下降。

其實香港正走向法、德的老路，近年本港零售業及飲食業面對內地的強烈競爭力之下，同樣慘敗。筆者認為躺平和「Hea」的生活模式，令港人進入放縱年代，以上模式不是沒有好處的，但需要平衡競爭力，筆者同意員工有更多假期、大量減少OT、甚至減少工作時間及提高上班的彈性，這些我全部贊成，但問題出在工作態度散漫，失去了正常的競爭力，我們必須要平衡競爭和生存。「返幾多工」不重要，但講究的是辦公時間內的效率和競爭力，否則，我們正步西方社會衰弱的後塵。

筆者非常同意，在打造AI時代的同時提倡上進心，是精明的做法。當然，政府運用再培訓局去推廣AI進入生活，這個方法亦是相當聰明的，因為再培訓局本來就是一個成功的成人教育系統，它包括了約80間培訓機構。即是說，這是一個很強大及深入民心的教育系統，筆者不敢說香港AI化是否可以與內地一些做得好的城市相比，但起碼假以時日，我們是可以勝過西方國家的城市，AI將是港人的強勁武器及驕傲，希望大家趕快改變，提高競爭力。