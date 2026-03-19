業績不明朗 困擾國泰股價

國泰航空業績表現勝預期，不過由於航油價格因中東局勢而急升，對國泰燃料成本構成威脅。(資料圖片)

國泰航空(293)去年盈利增長12.7%，至108.28億元，主要受惠於可載量增加、客運量穩定及貨運需求強勁，推動業績增長，惟部分增幅因香港快運的虧損而抵銷。國泰航空的客運收益為724.54億元，上升15.8%。可用座位千米增加25.8%，收入乘客千米計算的客運量則增加28.9%。2025年國泰航空運載乘客共2,890萬人次，平均每日載客7.9萬人次，較2024年增加26.5%。運載率為85.2%，收益率下跌10.3%至60.4仙。

國泰貨運於2025年錄得的收益為242.79億元，增加1.2%。由於客運航班增加，提供更多貨運腹艙載貨空間，可用貨運噸千米增加8.3%。以貨運收入噸千米計算的貨運量增加6.3%，整體載貨噸數增加9.5%至170萬噸。運載率為58.8%，2024年為59.9%，收益率則下跌4.6%至2.69元。由於可運載量增加，國泰整體成本亦有所增加。去年的非燃油成本為668.28億元，增加13.8%。淨燃料成本亦增加11.2%。