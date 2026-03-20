NBV增長強勁 投資端表現亮眼 陽光保險可留意

自去年以來，監管層持續優化險資投資環境，同時，行業也迎來資負兩端共振新契機。資產端，政策引導及權益市場向好雙重加持，險資權益投資規模與收益顯著提升；負債端，居民對健康和財富保障需求結構性上升，健康險、分紅險等受熱捧；疊加行業下調預定利率、「報行合一」政策推進加速行業轉型，降低負債成本、優化業務價值，行業迎來量價齊升新階段，配置機遇凸顯。個股方面，陽光保險(6963)基本面紮實，業績穩健增長，可積極關注。 近日，陽光保險公布2025年業績。數據顯示，2025年，公司總保費收入1,507.2億元(人民幣，下同)，歸屬於母公司股東的淨利潤63.1億元，集團內含價值1,207.8億元。

業務方面，陽光保險旗下壽險、財險雙輪驅動價值增長，業務格局較為均衡。壽險強化資產負債聯動管理，價值、利潤保持穩健增長。2025年，陽光人壽總保費收入1,026.1億元，同比增長27.5%，其中新單保費和續期保費分別增長47.3%和15.4%。得益於公司深化多元發展戰略，有效推進產品結構轉型，全面加速隊伍轉型升級，各業務線價值創造能力穩步提升，2025年，壽險NBV(新業務價值)76.4億元，增長48.2%。 財險業務2025年實現原保險保費收入478.9億元，繼續保持穩健增長。業務結構進一步優化，非車險保費佔比46.1% ，提升1.9個百分點；家用車保費在車險中佔比67.2% ，提升2.6個百分點。此外，公司根據外部環境和政策要求主動調整業務結構，非保證險承保綜合成本率98.9%，優化1個百分點。

資管端以資產負債聯動管理為核心，持續加強投研能力以及多元配置能力，有效穿越市場週期，實現總投資收益252.3億元，增加27.1%，綜合投資收益324.4億元，增加8.9%，進一步提振公司利潤彈性。 估值方面，按股價3.71港元計，陽光保險當前PE為6.1左右，股息率近6厘，很適合作為價值投資與紅利策略的投資標的。考慮到公司堅持價值發展理念，壽險業務穩健增長，財險業務盈利能力提升，資管端表現向好，在行業整體向好的情況下，公司預期實現更快增長，投資者可趁當前位置佈局，積極持有。