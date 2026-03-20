中通快遞：反內卷疊加行業復甦 帶來長期潛力

中通快遞(2057)主要從事中國境內快遞服務，收入以快遞服務為主，產品包括零售件與關鍵客戶，零售件增長強勁；集團亮點為市場份額領先、服務質量高、集團自有車隊與直營網絡夥伴制度，更透過數位化提升效率令到成本優化，而且更透過新一輪的15億美元回購，以及不少於50%調整後淨利的派息比率承諾，以積極股東回報。集團短期可以受反內卷政策與區域價格上調，有助零售電商的業務回暖，推動集團的平均單價及單量得到改善；至於中期方面，集團可以受惠於市場整合、規模經濟與運輸路線優化等利好因素所推動，再加上AI及自動化帶來成本下降與效率提升，有助帶動整體利潤回升；長期受電商滲透率持續上升，加上綠色物流與新能源車替換、以及穩健股東回報政策支持公司價值提升，有助支持。

內地快遞行業在經歷過度價格競爭與「內卷」階段後，已自2025年第二季度起受反內卷/保護快遞員及網絡穩定等政策所帶動，而出現結構性改善，行業週期由下行觸底轉向逐步恢復；市場整合趨勢明顯，規模領先及服務質量較高的企業有機會在競爭中持續獲得市場份額。競爭面上，短期仍存在價格與激勵措施的博弈，但隨監管推動價格理性化與各公司精細化的激勵機制，競爭正趨於更理性、由價格競爭轉向服務與網絡效率的競爭。整體運營成本方面，而單票運輸與分揀成本已有透過路線優化、載運自有車隊與規模效應而出現下降趨勢，但關鍵客戶和逆向包裹等項目會推高單位其他成本；油價波動與可能的社會保險政策則為潛在上行成本風險，但管理層普遍認為這些成本可透過價格傳導或效率提升部分抵銷。

市場普遍認為，反內卷政策自2025年第二季度起有效推動快遞行業定價回歸理性，結束長期低價惡性競爭，帶動平均單價(ASP)溫和回升，並顯著改善單票利潤。多份券商報告一致認為，此政策帶來市場結構性改善，減少過度價格戰，預期中通快遞憑藉其行業領先的服務質量、網絡覆蓋及規模優勢，在價格理性化階段將獲得較大收益。短中期盈利恢復主要由價格端驅動，而非單純依賴成本削減，這為公司毛利率及整體盈利能力提供強勁支撐。同時，零售電商復甦勢頭強勁，2025年第四季度零售包裹同比增長約38%，遠高於整體行業增速。零售件通常具備較高ASP及較穩定的單票利潤，報告視此為量價雙驅動的核心動力。若中通能持續擴大在零售電商市場的份額，則未來數季營收與盈利增長將更具可持續性，進一步鞏固其作為行業龍頭的盈利彈性與增長潛力。

另外，市場正處於加速整合期，中通作為中國快遞包裹量連續多年第一的領先企業，將從市場集中度提升中顯著受惠，進一步擴大市佔率。規模經濟效應將加速利潤率恢復：固定成本分攤更有效、議價能力增強、路線優化及自有車隊擴展同步降低單票運營成本。公司採用直營網絡夥伴制度，夥伴周轉率低，網絡穩定性高；同時持續投入數位化工具、路線優化及自動化分揀設備，預計2026年單位核心成本可下降人民幣0.03至0.05元，帶來可持續的成本改善及效率提升，支持毛利率及EBITDA margin長期回升。此外，公司現金流極為穩健，已推出新一輪約15億美元股份回購計劃，並承諾將調整後淨利不少於50%用作股東回報，包括派息與回購。此積極資本回報政策不僅提升每股盈利可見度，更成為短中期估值催化劑，增強市場對公司未來現金生成能力及資本回報率的信心，強化投資吸引力。

市場預期中通快遞的2026年全年總收入可以達到81.05億美元，按年仍然有15.4%增長幅度，至於2017年續會以7.5%的增幅上升，達到87.16億美元。另外，2026年及2027年的每股盈利分別預期為1.92美元及2.10美元，若以現價計算，分別相等2026年及2027年的13.3倍及12.1倍預測市盈率。現時，市場上共有13位分析師有對中通快遞進行調研覆蓋，目標價範圍由157港元至242港元，至於中倍數為206港元，按現價計算，只有4.4%的潛在升幅。

中通快遞股價於去年3月曾反彈上176港元後曾作出急跌並於去年4月跌至最低位見123.7港元後，走勢逐步形成見底並作出反彈，而且在一浪高於一浪下，形成上升走勢，股價曾於今年1月重返前頂阻力並無功而還。不過，在股會於2月初成功向上突破阻力位176港元後，股價繼續反彈，並在作出後抽走勢後，確認向上突破及繼續上行。雖然股價仍未向上突破主要阻力位200港元，但隨著9天RSI已升破70，有望帶動股價作進一步的上升。以去年股價由176港跌至123.7港元的跌浪計算，按黃金比率的1.618倍作為反彈目標，股價有望上試212港元，投資者可以在返回20天線約187港元水平買入，上望212港元，只要股價未有失守176港元支持可以繼續持有作中短期部署。