戰爭難撼港樓市 基本因素續撐升

2026年2月底中東局勢驟變，美以聯手對伊朗發動軍事突擊，全球市場避險情緒升溫，不少香港置業人士憂心戰事會觸發樓價波動。就此，筆者日前在公司營業員大會上，特別綜合過去50年美國主導的多場全球主要戰事進行分析，結論是對本港樓市只會造成短線情緒擾動，長期走勢始終由息率、政策、供求、資金及經濟五大基本因素主導，因此無須過度恐慌。

香港作為國際金融中心，樓市與環球市場連動性極強，地緣戰事雖會透過資金流向、風險偏好等渠道傳導影響，但絕非本地樓市走勢的核心驅動力。是次研究涵蓋海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及今輪伊朗之戰，不同戰事周期的樓市表現，均印證基本因素的主導地位。