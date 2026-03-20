戰爭難撼港樓市 基本因素續撐升

2026年2月底中東局勢驟變，美以聯手對伊朗發動軍事突擊，全球市場避險情緒升溫，不少香港置業人士憂心戰事會觸發樓價波動。就此，筆者日前在公司營業員大會上，特別綜合過去50年美國主導的多場全球主要戰事進行分析，結論是對本港樓市只會造成短線情緒擾動，長期走勢始終由息率、政策、供求、資金及經濟五大基本因素主導，因此無須過度恐慌。
香港作為國際金融中心，樓市與環球市場連動性極強，地緣戰事雖會透過資金流向、風險偏好等渠道傳導影響，但絕非本地樓市走勢的核心驅動力。是次研究涵蓋海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及今輪伊朗之戰，不同戰事周期的樓市表現，均印證基本因素的主導地位。
翻看歷史數據不難發現，海灣戰爭期間本港樓價平穩，戰後風險釋放疊加本地利好，樓價隨即大幅反彈；科索沃戰爭爆發時正值亞洲金融風暴餘波，市場本身已處於弱勢，戰事僅帶來輕微下挫，而後市持續走弱核心源於高息、政策掣肘及經濟低迷。阿富汗戰爭初期夾擊SARS疫情，樓價短暫急跌，惟2004年起超低息環境配合內地資金湧入，直接帶動樓市展開長達多年的升浪。伊拉克戰爭雖引發短線波動，但低息環境與本地需求強勁迅速扭轉局勢，樓價持續向上。
歸納戰事完結後的樓市規律，更能看清核心邏輯：短線而言，戰事落幕代表風險釋放，資金回流容易推動樓價回升；長線來看，樓市走向完全由基本因素話事。同屬戰後周期，海灣戰爭後樓價大升、阿富汗戰後樓價回落、伊拉克戰後樓價高位震盪後再創新高，差異關鍵正在於當時的息率走勢、政策方向及市場信心，地緣因素僅屬次要變數。
分析目前市況，今輪美伊衝突對本港樓市實質影響微乎其微。當前樓市正迎來多重利好：減息周期展開、樓市政策逐步放寬、本地經濟回暖、內地需求持續上升，五大基本因素合力撐市，帶動樓市穩步上行。近期市數據亦印證此趨勢：3月份多個新盤首輪銷售即火速沽清，半月內一手成交已破千宗，並連續14個月維持千宗以上高位；二手指標屋苑成交量亦重越百宗水平，用家及投資者入市態度積極，完全未受地緣風波干擾。
綜合判斷，2026年本港樓市無須懼怕地緣衝擊，保守預計全年樓價升幅約一成，差估署樓價指數全年有望升至329.8點，重返2023年中水平，更有望挑戰近三年半新高。歷史經驗一再證明，相較遙遠的地緣風雲，樓市長線走勢終究回歸基本因素，2026年香港樓市將在穩健基本面支撐下延續升勢。