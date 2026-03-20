在俄烏戰爭爆發之前，世界大致上升平了很多年，也即是說累積儲存很多年的武器。如果和世界大戰相比，俄烏戰爭只是一場中等強度的戰爭：烏克蘭只是一個中等國家，而俄羅斯也未全民動員；打了幾年，再加上一場打了二、三十天美以伊戰爭，居然把武器打到不敷應用。換言之，原來在現代戰爭而言，先前所製造的武器數量是遠遠不夠，更不用說是打第三次世界大戰了。 以美國製的末段高空防禦系統薩德為例，根據不同的記錄，一共製造了7至12台，美以伊戰爭打了沒幾天，不同的報道說它被摧毀了1至4台，必須從韓國輸送一台到以色列去應急。

以彈道飛彈來說，末段的速度最高，攔截也最困難，因此，攔截成本也最高。但很多人忽略了一個重點，就是攔截的成本遠高於攻擊，薩德如是，專門用來攔截短程火箭彈的鐵穹系統也如是。所以我在幾年前曾經寫過一篇文章，說攻擊是最好的防守，窮國應完全放棄防守領空，把有限的資金全用作反攻，而我當時想不到是，還可以用廉價的飛行器去消耗對方昂貴的攔截彈，這差不多就是現時伊朗的打法。 史太林講過一句很有智慧的話：量是質的一種，所謂的量，意即價格成本，這就是現代戰爭決定因素，也即是工業製作能力。

當年德國的工業製造水平世界第一，質素遠高於美國和蘇聯，但是高質素的軍工在儲存耐用方面優勝，但這只適用於和平時期。到了戰爭時，量產的重要性就顯露出來了，反正武器很快就毀滅了，製造得再耐用也沒用。 這就是薩德系統和美國製武器的問題：武器愈來愈先進，但成本也愈來愈高。好比無人機技術，美國一直領先全球，但就只是成本太高，被大疆以低成本的性價比打了下去。又好比電動車，由於結構簡單，其製造成本之低，尤其是大規模生產，單這一點，已完勝了油車。

不過當然，在戰爭中，最需要廉價生產的，是人命，現時烏克蘭面對的最大難題，也是以色列的問題，是人命不足，而美國，人命雖多，但卻太值錢。這證明了，量不止是質的一種，甚至比質更重要。