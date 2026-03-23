「空中釘」貸款真的可隱藏債務？

當業主急需資金周轉，以持有的磚頭用作套現，是很常見的方法，但為免銀行發現二按，市場上出現一種名為「空中釘」的產品。(資料圖片)

前幾篇文章談及二按電子提示服務，業主因而不敢擅自加借二按。當業主急需資金周轉，以持有的磚頭用作套現，是很常見的方法，但為免銀行發現二按，市場上出現一種名為「空中釘」的產品，「空中釘」是指一種暫緩在土地註冊處登記的物業貸款。

當財務公司向業主提供貸款，原本一般會將有關貸款合約送交土地註冊處進行登記並成為公開紀錄，任何人查閱有關物業的註冊紀錄可得知業主已加借二按，而財務公司亦因此確立權益次序，例如業主只有一按，二按公司便成為第二債權人；然而，「空中釘」的做法是「暫緩落釘」，貸款期間暫且不會將貸款合約於土地註冊處登記。這樣的操作用意是為業主帶來隱藏的物業貸款，既然有關貸款或二按未會在土地註冊處登記，一按銀行便不會收到如本欄之前提及的二按電子提示，不會察覺業主擅自再將按揭物業加借，又或一按銀行不會知悉業主之有關債務，業主便可於期間獲得二按或隱藏貸款作為周轉或額外資金，而避開一按銀行發現業主違約而採取追究行動。而基於「空中釘」形式的貸款沒有登記，原則上業主更可以用相同操作再將物業進行三按、四按……