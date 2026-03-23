資產輕模式見效：華住步入質量增長新階段

內地酒店行業正處於復甦周期初段 2025年第四季RevPAR重現按年正增長，標誌之前價格競爭逐步緩和，行業開始回穩。酒店供應增速由過去數年的雙位數放緩至單位數，在行業整合持續推進、同質化產能逐步清空的背景下，有利龍頭企業進一步提升市佔率。需求方面，休閒旅遊維持韌性，商務出行於一、二線城市亦見回暖跡象，行業發展重心正由單純規模擴張，轉向質量與效率並重。在這個背景下，華住集團(1179)作為行業龍頭，優勢愈見突出。集團透過自營、管理及加盟模式營運，截至2025年酒店總數約12,700至12,858間，全年淨增逾1,500間。酒店結構持續升級，中高檔及以上品牌佔比升至53%，三線及以下城市佔44%，反映品牌升級與下沉市場滲透同步推進。管理層維持2030年達20,000間酒店的目標，為長遠增長提供清晰藍圖。

資產輕模式釋放盈利彈性 資產輕轉型已成為盈利提升的核心動力，在2025年加盟及管理業務對中國GOP的貢獻由78%升至84%，顯示盈利結構進一步優化。2025年第四季收入按年增長8.3%至約人民幣65億元，經調整EBITDA按年大升約76%至約人民幣22億元；全年經調整EBITDA約人民幣86億元，按年增長約16%，EBITDA利潤率維持約36%，展現穩定的經營韌性。 值得留意的是，第四季RevPAR按年回升約2%，主要由ADR上升約4%所帶動，反映定價能力逐步修復。管理層對2026年RevPAR僅預期錄得約1%至2%溫和增長，態度相對審慎，但若商務需求持續改善，盈利存在上調空間。集團計劃於2026年新開2,200至2,300間酒店，同時關閉600至700間門店，擴張節奏仍然積極。

至於集團的海外業務方面，德意志酒店於2025年第四季成功扭虧，季度利潤率升至約17.6%，較此前虧損顯著改善。隨着重組完成及低效物業陸續關閉，海外業務有望在未來兩年為盈利增長提供額外動力。 宏觀環境回暖構成順風 宏觀環境改善亦為集團帶來順風。華住的盈利動能，本質上建基於內需復甦與商務活動回暖。當社會消費品零售總額回升、居民可支配收入改善，旅遊人次與旅遊收入同步增長，酒店入住率與平均房價自然具備上行基礎；若製造業及服務業PMI維持於擴張區間，企業差旅需求增加，將直接帶動中高檔酒店RevPAR回升。航空客運量與高鐵客流改善，亦往往被視為酒店需求的領先指標，為市場提供盈利上修的前瞻訊號。

從供給與資金面觀察，若新增供應持續放緩，供需格局改善將提升房價穩定性，使RevPAR更容易跑贏薪酬及通脹升幅，從而推動利潤率擴張。同時，若利率環境維持寬鬆，不但有助降低資金成本，亦支持加盟商融資開店，加快資產輕擴張步伐；人民幣匯率趨穩，亦有利海外盈利折算及入境旅遊需求回升。在成本受控及流動性充裕的情況下，集團的現金流與估值彈性有望同步釋放。 股價走勢亦反映市場信心 自2025年10月23日至2026年3月20日，股價累升33.2%，期間錄得約10.15億元資金淨流入，其中大戶資金約7.94億元，散戶約2.21億元，大戶與散戶資金流比例約為3.6比1。3月20日大戶持倉比率達24.22%，顯示主力資金仍然積極。

目前市場共有12位分析師持續覆蓋，目標價區間介乎34元至56元，中位數約47.2元，按現價計算仍具約18%潛在升幅。策略上，可考慮於40元附近部署，中線目標47元，只要股價未失守38.5元，可續持有觀察。 整體而言，華住正同時受惠行業復甦、資產輕轉型及結構升級三重動力。短期看RevPAR修復，中期看加盟擴張與利潤率提升，長期則憑規模擴張與品牌升級鞏固龍頭地位，投資邏輯逐步由復甦交易轉向結構性成長故事。 資深證券分析師 (並非是證監會持牌人)

沒有持有股份及相關衍生產品之權益。