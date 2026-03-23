中東局勢緊張 反映香港重要的家辦地位

中東局勢持續緊張，國際油價急升對全球都是挑戰，然而，由於有些中東的資金想改變配置，香港可能成為受惠地區之一。 香港的安全性、穩定性有機會吸引全球資金湧入，有報道指最近不論是律師或銀行等都收到查詢，稱家族辦公室或財富管理業務對香港有興趣。在紛亂的時局，香港向全世界發出很強烈訊息，香港是最穩定、最安全，是很理想的資產管理平台及中心。 根據最新的市場研究顯示，截至2025年年底，香港的單一家族辦公室數目已突破3,380間，兩年間增長超過兩成半，這一數字不僅是資產管理規模的體現，更是全球超高淨值人士對香港投下的信心票。

由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇於3月24日載譽歸來。今年是論壇第四度舉行，並以「築就傳承」為主題，彰顯家族辦公室資產規模持續增長與近年財富世代交替而掀起的浪潮。論壇為來自海內外和本地的家族辦公室決策人及家族繼承人提供交流平台，以及親身了解香港如何憑藉穩健的金融根基，助力全球家族財富實現傳承與增值的機會。 來自亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、中東及非洲的參與者，與內地及香港的出席者共聚一堂，交流真知灼見。本屆論壇以三大主題展示香港的深厚實力與發展潛能，分別是「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」，以及「智能科技創新驅動資本增值」，多位重量級的講者為家辦生態圈的未來發展分享他們的前瞻性見解。

近年不少家族辦公室都深耕其慈善事業，加上香港擁有多元化和活躍的慈善生態圈，本屆論壇也特設「體育與慈善」專題爐邊談話，探討體育事業如何與公益慈善相互結合，為社會創造正向價值。 香港的國際金融市場既有深度也有廣度，加上穩健透明的法律及稅務制度、世界級的金融及專業服務，和完善的慈善、藝術與創科生態圈，為家族辦公室而言，絕對是兼具增長潛力與穩健性的最佳發展環境。 3月中旬《十五五規劃》出爐，為國家未來五年的社會經濟發展制定了新一份藍圖。香港如何在國家的宏觀政策中找到著力點，找準財經領域的熱點事務，鞏固國際金融中心地位，已成為決定未來5年競爭力的核心任務。

在「十五五」規劃的展望下，家族辦公室的角色不止於財富的保值增值。HKIMR研究報告指出，許多香港家族辦公室計劃在未來三年增加對私募股權及數字資產的配置 。這背後蘊含著兩層機遇：一是將海外資本引入內地的創新科技賽道，二是協助內地民營企業家的境外資本通過香港進行專業化、國際化配置。與此同時，今年的預算案提出優化稅制，將數字資產、貴金屬等列為合資格投資，並便利基金架構重組，這些舉措正是要將香港打造成為一個「財富沉澱」與「資本配置」雙向流動的超級樞紐。

香港正鼓勵更多內地及國際企業在港設立人民幣財資中心 ，這與家族辦公室的生態建設相輔相成，當更多企業財資中心落戶香港，家族辦公室的投資標的與融資工具將更加豐富，從而形成良性循環的金融生態圈。