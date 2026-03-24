大市考驗24200點 兩手部署

伊朗戰事再度轉趨緊張及行動升溫，亦拖累亞太區股市表現。周一港股恒生指數低開低走，日内跌幅逾1,000點，上周四至今暫時連跌3個交易日，大市考驗24,200點。

根據瑞銀周一即市資金流，整體資金一面倒流入恒指牛證產品，而熊證產品資金則整體獲利沽出離場。隨著大市跌勢一直擴大，不少相對貼價的恆指牛證產品於日内被收回，部分投資者退守至收回價相對較爲遠甚至24,000點以下水平的恆指牛證產品。

如投資者看好恒指，可留意收回價23,200點，行使價23,100點，27年12月到期，有效槓桿約20倍的恒指牛證。如投資者看淡恒指，可留意收回價25,501點，行使價25,601點，28年9月到期，周二新上市產品的恒指熊證。