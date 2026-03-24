特朗普揚言摧毀伊朗發電廠 恒指跌超1千點

中東地緣局勢驟然升級，引發亞太股市遭遇恐慌性拋售，港股大跌超過1千點。消息面上，中東衝突進入第四周，霍爾木茲海峽幾近封閉。當地時間3月21日，美國總統特朗普在社交平台發文，要求伊朗在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，否則美國將打擊並摧毀伊朗境內各類發電廠。
就在上周六，美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突進入第22天，整體戰局依然激烈，未見降溫跡象。伊朗持續對以色列與美軍目標發動攻勢，以軍則加大對德黑蘭及周邊地區的打擊，美方同時調動軍力進入中東，區域緊張情勢持續升高。
根據《新華社》、《央視》報導，伊朗新任最高領袖在伊朗新年談話中宣稱，對手已遭挫敗。軍事層面上，伊朗出動多彈頭飛彈鎖定以色列約25處目標，同時以無人機攻擊多個美軍基地。伊朗武裝部隊亦發出警告，指敵對陣營人員即使在出國旅遊或度假期間，也不再具備安全保障。
在外交層面，伊朗對英國提出警告，表示若協助美方提供軍事基地，將被視為直接參與「侵略行動」。針對以色列方面宣稱伊朗已失去生產彈道飛彈能力，伊方則反駁稱相關製造仍持續進行。
另一方面，以色列軍方表示，已對德黑蘭多處被指為「政權基礎設施」的目標發動攻擊，並同步空襲黎巴嫩南部多個城鎮。
此外，美方官員透露，華府正調派3艘軍艦及約2,500名海軍陸戰隊員前往中東地區，其中包含兩棲攻擊艦「拳師號」，顯示美方仍在強化區域軍力配置。民調結果顯示，約65%的美國民眾認為特朗普可能下令對伊朗發動大規模地面戰，但實際支持此舉的比例僅約7%，顯示社會對擴大戰事仍抱持高度保留態度。
在能源市場方面，沙烏地阿拉伯警告，若中東局勢對能源供應的衝擊持續延續至 4 月之後，國際油價恐飆升至每桶180美元，進一步加劇全球經濟壓力。市場人士已率先可淡前景，除港股外，環球股市全線下跌，而從技術圖形角度看，恒指有機會下跌至23,000左右，短線宜觀望。