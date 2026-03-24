寧德時代績後逆市走強 上望720元

全球能源轉型加速，新型電力系統建設持續推進，國家發改委、能源局印發《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》，明確2027年新型儲能裝機達1.8億千瓦以上，帶動投資超2,500億元人民幣，儲能產業迎來萬億級發展空間。寧德時代(3750)作為全球鋰電與儲能龍頭，在政策支持下，憑技術、產能與市場優勢，成為行業高質量發展的核心力量。

政策推動電源側、電網側、用戶側儲能協同發展，強化技術創新與產業升級。寧德時代構建從電芯到系統再到應用的全鏈條儲能體系，2025年研發投入221億元人民幣，專利數超5.4萬項，核心產品性能領先，循環壽命與系統效率表現優異，完全契合長時儲能、新能源配套等政策重點方向。

公司提供電源、電網、工商業及戶用全場景儲能方案，電源側提升新能源消納能力，電網側強化供電穩定性，用戶側優化用電結構、降低用電成本。產品已進入全球多個國家與地區，中標多項大型儲能項目，憑藉效率與成本優勢獲國際客戶高度認可。同時，公司聯合上下游完善產業生態，參與國家儲能標準制定，並持續布局新技術，鞏固全球領先優勢。