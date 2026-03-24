住宅成交升勢持續 按揭市場同步回暖

近期本港住宅市場出現明顯回暖跡象，市場氣氛較去年顯著改善，買賣雙方的入市意欲同步回升。住宅成交量於近月持續反彈，並直接帶動按揭市場規模擴張。根據香港金融管理局公布的最新數據，2026年1月新批住宅按揭貸款額達325億元，按月上升 4.1%；同期新取用按揭貸款額錄得217億元，按月升幅更達8.6%。相關數據反映住宅市場的資金流轉速度正在加快，顯示買家信心逐步修復，按揭需求亦呈現穩中向上的結構性趨勢。部分準買家在經過一段時間觀望後重新入市，成為近期成交回升的重要支撐。

從銀行業角度分析，住宅按揭長期被視為風險相對可控、回報穩定的核心零售業務。隨着樓市交投回暖，各大銀行積極調整按揭策略，以提升市場競爭力，包括推出定息按揭計劃、提高現金回贈比例，以及提供更具彈性的還款年期選項。相關措施有助紓緩高息環境下的供款壓力，提升買家的整體負擔能力，同時亦反映銀行對住宅按揭資產質素的信心仍然穩健。

在監管層面，金管局自2024年10月起統一住宅及非住宅物業的最高按揭成數至七成，並維持供款與入息比率上限為五成。此項安排簡化了不同物業類型的按揭準則，令銀行在審批程序上更趨一致，有助減少因政策差異而產生的不確定性。對買家而言，清晰且透明的按揭框架提升了置業規劃的可預測性，讓準買家能更準確評估自身負擔能力，從而增強入市信心。