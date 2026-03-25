兩會聚焦擴投資促消費 A股「重資產」秤先港股

每年3月初，市場最重點關注的會議莫過於北京「兩會」。在今年兩會召開前，市場普遍預期，在內地經濟處於深度結構轉型下，今年的GDP增長目標或會下調至4.5%左右。最終官方將目標鎖定在4.5%至5%之間，此舉不僅符合甚至稍優於市場預期，更反映決策層在穩增長的緊迫性與轉型陣痛期中，取得了一個務實的平衡。 雖然國策現在不再傾向大水漫灌，昔日捕捉兩會政策作為短期炒作催化劑的風氣已經不再。但兩會釋放的政策信號，對股市的提振作用依然存在，亦可被視為指引資金輪動的方向儀。

今年兩會對財政政策的重心為「擴投資、促消費」。從資金體量看，今年狹義與廣義赤字率總量與去年持平，反映決策層運用槓杆極具克制。但在結構投向上，財政資源向重大戰略性投資領域傾斜，更傾向將補貼資金投入到基建、高端製造業，以及設備更新等，集中火力擴大投資端；相反，針對消費端的直接財政支出力度未見顯著擴張。這意味著短期內，經濟動能修復將依賴「投資端」的乘數效應，冀帶動產業升級與就業，從根本促進消費。 借HALO法則尋寶 A股重資產看高一線

在「擴投資」先行下，投資者的布局邏輯必須「換馬」。近期華爾街提出的「HALO」(重資產 Heavy Asset + 低淘汰率 Low Obsolescence)投資框架，引發了市場深度共鳴，筆者認為這套法則正正適用於在當前股市中尋寶。 在寬財政延續、通脹具黏性及AI驅動海量基建需求下，全球正邁入新一輪資本開支的上行周期。HALO法則指出，與其追逐易被淘汰的輕資產，不如買入具核心重資產壁壘的實業，例如：AI算力背後的電力設備、傳統能源及高端製造業。這些企業門檻極高，其長期估值正迎來系統性提升。

若以此邏輯去審視中港兩地股市，板塊的優劣便高下立見。港股向來偏重互聯網平台等輕資產，在如今的資本開支擴張期，其估值修復的彈性將受限。反觀A股則匯聚大量深耕高端製造、重型基建的企業。按HALO法則看，A股與宏觀資金流向的契合度顯然更高。 總括而言，今年的投資布局不宜盲目憧憬全面牛市，而應順應政策與數據的指引。資金正用腳投票，流向有廠房、有技術、有壁壘的實體資產，建議聚焦高端製造業、重資產的A股市場，其長線防守力及回報潛力，預計將比港股更勝一籌。