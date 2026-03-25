阿里大消費可期　28財年即時零售達萬億規模

阿里巴巴(9988)上周公布截至去年底止季度業績，集團在「AI+雲」及「大消費」兩大戰略方向持續加碼投資。其中，阿里雲收入大升36%，而即時零售業務亦在規模不斷擴大的同時，單位經濟效益(UE)持續改善。 業績公布後，市場普遍認同及看好阿里在AI+雲的成果及前景。筆者認為阿里另一戰略重心大消費領域同樣亮眼。管理層維持即時零售在28財年的交易規模將達1萬億元人民幣的目標，在此規模上實現正向現金流，並預計29財年實現整體盈利，即時零售版圖將為阿里電商打開萬億級增長空間，階段性投入正逐步轉化為競爭力釋放。

根據業績數據，集團即時零售業務份額持續提升，收入按年增長56%。在持續投入下，履約及物流效率、訂單結構及用戶黏性繼續有所優化，UE及筆單價均錄得環比增長，顯示業務進入良性循環階段，相信隨着規模效應釋放，單均成本持續下行，盈利模型加速成熟，為業務長期健康發展奠定更穩固的基礎。 同時，即時零售與電商主業之間的協同效應明顯，帶動淘寶App月活躍消費者人數按年錄得雙位數升幅。高端消費群體88VIP會員數持續按年雙位數增長，超過5,900萬。作為阿里大消費戰略的核心，淘寶閃購及即時業務的價值已超越單一業務增長，關鍵在於重塑整個電商生態的增長邏輯。即時零售作為高頻率引流入口，能持續帶動新增流量，進一步提升整體的用戶時長與交易頻次。

進一步觀察戰略布局，淘寶閃購在接入千問App後，用戶可通過對話式AI直接下單，拓展新消費入口並提高轉化效率。特別是在農曆新年期間，千問App用戶活躍度顯著提升，協助用戶完成近2億筆訂單，涵蓋節日購物、旅遊預訂及娛樂規劃等場景。AI技術滲透日常生活，正重塑消費者行為，標誌阿里C端AI戰略邁出關鍵一步。 展望未來，對投資者而言，AI與即時零售的結合有望持續提升用戶價值與盈利能力，成為阿里下一階段增長的重要引擎。