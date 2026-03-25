若重越牛熊線 大市跌勢可喘定

大市現已身處3月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先高而後低。恒生指數暫是由2日之高位 26,403點反覆跌至23日之低位24,203點，即月內之波幅已有達2,200點，以2,200點之波幅計實已不算少，該可滿足月內之所需。
另外，本月高低位之相距已由2日拉闊至23日，亦該可符合慣性之需求。故只要無黑天鵝事件再出現，大市之跌勢不但可見喘定，且技術上亦有利於作較明顯之反彈。而首個上望之目標該為250天線(約在25,108點左近)。恒生指數如能成功重越250天線並穩守期上，則已可確認大市之跌勢已見喘定。至於後市能否再作進一步推升，則需視乎資金之入市態度而定，當然中東局勢能否漸趨穩定至為關鍵。
經過月內之一輪急跌後，移動線方面之排列已呈倒敘模式。直到執筆一刻止計，各組平均移動線之排列由上而下為50天線(約要在26, 407點左近)，100天線(約在26, 208點左近)，20天線(約在25, 703點左近)，10天線(約在25,475點左近)及250天線(約在25, 108點左近)。
單從上述資料看，已可見到，大市確仍處於反覆不明之趨勢中，且技術上亦處欲試底之弱態。但只要大市能作較明顯之反彈，並能伺機重越250天線及10天線並穩守其上，則整個大市此刻該已正式擺脫反覆欲試底或欲尋底之弱態。當然，大市之動力能否配合亦至為重要。