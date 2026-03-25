羚邦：IP管理之大成者

成功非僥倖，經過32年積累和歷練，從上世紀九十年代於TVB播出、發放正能量信息的環保動漫《小飛熊》、到用了9個月努力才成功引入的第一套日本卡通《忍者亂太郎》、到《毛查查》，寓意「飛躍羚羊到彼邦」的羚邦集團(2230)在香港授權市場業務開始為大眾所認識。之後有被譽為十大日本「最喜愛平成超人」、合稱一平成三傑的超人迪加、超人帝拿及超人佳亞，還有Pocket Monster；2005年，被形容為隻身拖行李篋走過整條巴黎香榭麗舍大道，成功從法國引入IP《小王子》。2007年，把Strawberry Shortcake卡通引入東南亞，同年在新加坡成立海外分公司投入營運。2009年，《大長今》曾是公司管理過的IP；當年更把《流星花園》帶到菲律賓。同年，《鋼之鍊金術師》成首套TVB深夜播出的Hi-Teen Animation。經典漫畫主角《加菲貓》慶祝40周年，公司找來40位設計師重新設計與原創者Jim Davis一起切生日蛋糕。

《一公升眼淚》成首齣發行的電影，2015年，公司進一步開拓航空娛樂業務，在飛機航班上看的電影《夜王》，羚邦亦是該影片的發行代理。

2019年，作為首家亦是唯一以IP管理業務在港交所(388)主板上市公司，經歷新冠肺炎疫情亦未躺平，反而更自強不息，以別人恐懼我進取的姿態，開拓電子商務(E-Commerce)，透過Ani-Mall從線下到線上，撐住動漫粉絲的熱度，一部一腳印，成功非僥倖。

到2021年芝麻街，大家可還記得去年維港海岸的「維港海上大巡遊」，芝麻街的Elmo亦參與其中，4座超過 20米高巨型海上充氣雕塑，主題市集及限定紀念品非常受歡迎。2022年，再締造另一個非常成功IP管理案例，把《我家浴缸的二三事》從原本由日本漫畫家創作的四格漫畫改編成日本動畫，然後再把劇本拿到台灣拍攝成真人版青春愛情電視劇，最後登上Netflix，全球熱播。