卓越教育 績後有炒作

公司去年收入19.04億元人民幣，按年增超過70%。其中，綜合素養業務增幅超過一倍，成功之處在高品質課程深得家長歡迎，帶動報讀人數和時數雙升。扣除其他營運開支後，淨利潤約3.01億元人民幣，增近56.6%，表現不錯。以現價計，市盈率約7倍，估值便宜。

K12教育綜合服務供應商卓越教育(3978)主要在內地華南地區從事綜合素養培訓、輔導及全日制複習業務。素養培訓是中國教育政策轉型後的合規產業鏈，主要為學生提供全面發展、培養思維能力、興趣與綜合素養。

財政方面，公司屬服務性行業，主要為輕資產，持現金13.8億元人民幣。另一邊廂，公司負債主要為一些業務上的應付帳和合約負債，沒有任何有息銀行貸款，財政穩健。以現時總股數計，折合每股淨現金約2元。對比公司股價3.3元，現金比例60%，相當有吸引力。

由於財政鬆動，公司派息相當慷慨。去年度全年每股股息0.235元，現價股息率約7.12厘。公司非常重視提升股東回報與投資價值，計劃未來日子逐步提升派息比率。另外，公司也積極展開回購股份計劃，向市場傳遞公司對未來發展信心。從派息和回購動作所見，公司願意與小股東分享經營成果，做法非常好。