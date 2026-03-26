敏實集團電池盒+人形機器人雙引擎 股價回調後具21%上升空間

敏實集團(425)主要從事汽車零部件業務，核心包括車身結構(電池盒)、鋁件、塑件及金屬與飾條產品，2025年車身結構佔收入約29.3%，國際市場佔63.5%；其中電池盒為增長最快板塊，2H25收入39.5億元。集團亮點在於電池盒五年複合增長率達約30%以上，毛利率目標23%至25%，並積極拓展人形機器人及AI伺服器液冷等新業務，2026年相關收入指引合共逾8億元。短期受惠歐洲新能源車銷售強勁及中國車企放量，中期受惠新訂單增加與產能利用率提升帶動盈利增長，長期則受惠新能源滲透率提升、多元材料技術優勢及新業務高增長推動估值重評。

全球汽車行業加快轉型新能源及智能化的大趨勢下，敏實集團正逐步由傳統汽車零部件供應商，升級為新能源結構件及高端製造平台。集團多年來主力從事汽車外飾件及結構件業務，產品包括車身結構件(尤其電池盒)、鋁件、塑件及金屬飾條等，客戶遍布全球主要車廠。近年更積極開拓人形機器人、AI伺服器液冷及儲能等新業務，為公司打造第二條增長曲線。 從業務結構來看，車身結構已成為最核心的增長動力。2025年該板塊收入按年升約41%，佔總收入約29.3%。當中電池盒表現尤其亮眼，下半年收入按年升34%，毛利率提升至24.7%。受惠歐洲新能源車滲透率持續提升，加上內地自主品牌車企加快放量，公司新能源相關訂單增長理想。全年新接訂單達757億元，在手訂單約2,700億元，未來幾年收入具一定可見度。

業績方面，2025年收入約257億元，按年升約11%；純利約27億元，按年增長約16%。整體毛利率約28%，雖較去年略為回落，但淨利率提升至約10.5%，反映規模效應及成本控制有所改善。車身結構業務淨利率維持於13%至15%水平，盈利能力相對穩健。此外，公司將派息比率由20%提高至30%，顯示現金流健康，亦增加股東回報吸引力。 行業前景來說，汽車零部件行業正由傳統周期股，轉向受新能源滲透率帶動的結構性增長。歐洲新能源轉型加快，中國新能源車出口持續增加，均利好電池盒及相關結構件需求。加上汽車輕量化及平台化設計提升單車價值量，具備鋁、塑及金屬多材料技術優勢的企業更具競爭力。雖然內地市場競爭激烈，價格壓力仍在，但公司海外收入佔比逾六成，並已高度本地化生產，有助減低關稅及供應鏈風險。

更值得留意的是新業務發展。人形機器人2026年收入目標上調至5億元，2027年達10億元；AI伺服器液冷2026年目標3億元，2027年提升至15億元。相關產品已由試產階段轉為量產，並與多家機器人企業及台灣主要ODM合作。公司預期2026至2030年新業務複合增長率高達約87%，一旦規模化落地，估值有機會出現重估。 短期催化劑包括歐洲新能源車銷售強勢延續、內地車企新平台放量，以及電池盒毛利率維持在23%至25%目標區間。中期則看新訂單轉化及海外產能利用率提升。長線而言，若新能源滲透率持續上升，加上電池盒2030年收入目標達300億元，以及機器人與液冷業務逐步放量，公司有望進一步提升盈利規模。敏實正由傳統零部件股轉型為新能源及高端製造概念股。在核心業務穩定增長與新業務潛力逐步兌現之下，加上派息比率提升，對中長線投資者而言，具一定吸引力。

敏實集團股價於去年4月在特朗普推出對等關稅措施後，股價於14.4元見底並由低位逐步反彈，形成了一浪高於一浪走勢後，股價於今年2月最高曾升上46.76元後見明顯的回調，不單跌穿20天線，更一度跌穿保歷加通道底部見31.24元，一度令到9天RSI跌穿30水平，不過，其後即時作出反彈，重返30以上水平外，股價更升穿10天線及返回50天線水平，走勢有全面轉強的情況，而且更成功收復整個前跌浪總跌幅的38.2%回調目標，未有失守該支持位下，股價有望繼作出反彈。投資者可以在36元水平買入，若果以市場現有的20位分析師的目標價平均值46.95元計算，股價仍然有21%的上升空間，因此，建議投資者可以等股價返回36元水平買入及作中線部署，只要股價未有失守34元暫時毋須沽出止蝕。

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