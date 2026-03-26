從《狸想奇兵》到《生態環境法典》

本月上映的迪士尼與彼思動畫《狸想奇兵》，以呆萌善良的河狸國皇George和一眾可愛角色，迅速攻陷社交媒體版面。筆者向來是動畫迷，看畢此片，除了愛上不同搞怪趣緻又善良的動物角色，更驚喜的是電影背後對生態保育的巧思。
眾多哺乳類動物之中，為甚麼偏偏選河狸擔任主角？動畫導演Daniel Chong在訪問中透露：看起來呆頭呆腦的小河狸，其實是河塘生態的「工程師」。牠們用樹枝築壩儲水，形成濕地，吸引更多物種聚居。一個小小的水塘，就能牽動整個生態系統的命脈。從電影情節我們更可看到，河狸的水塘可以防止山火蔓延至人類聚居地。由此可見，萬物本就互相依存，保育從不只是保護某個物種，而是守護地球這個共同家園。
電影上映前後，剛好有兩件與生態相關的大事發生。先是土拓署與漁護署推出《香港基於自然的解決方案設計指引》，提倡透過保護、修復生態系統來應對社會挑戰，在發展與保育之間尋找平衡。緊接其後，全國人大審議通過《中華人民共和國生態環境法典》，首度將「綠色低碳發展」獨立成編，把循環經濟、能源轉型、碳達峰碳中和等目標納入法律，推動生產與生活方式全面轉型。兩者與電影的信息可謂不謀而合，互相呼應。
為應對生物多樣性流失，企業近年亦開始將自然因素納入商業決策。自然相關財務信息披露工作組（TNFD）於2023年制定全球適用的報告框架，幫助機構評估對自然的依賴、影響與風險。煤氣公司亦早已作出回應，發布相應的《指導文件》，參考TNFD的「LEAP」方法對業務營運地點進行自然風險評估。結果顯示，我們大部分營運地點對生物多樣性的影響相對較小，但公司仍持續識別高生態價值區域，務求進一步減低環境足跡。
說到底，ESG工作者與河狸沒有兩樣——都在默默築壩，為可持續未來儲水蓄力。只是我們的壩，由政策、法規與企業行動築成；我們的水塘，是一個宜居並可持續發展的地球。