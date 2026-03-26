從《狸想奇兵》到《生態環境法典》

本月上映的迪士尼與彼思動畫《狸想奇兵》，以呆萌善良的河狸國皇George和一眾可愛角色，迅速攻陷社交媒體版面。筆者向來是動畫迷，看畢此片，除了愛上不同搞怪趣緻又善良的動物角色，更驚喜的是電影背後對生態保育的巧思。

眾多哺乳類動物之中，為甚麼偏偏選河狸擔任主角？動畫導演Daniel Chong在訪問中透露：看起來呆頭呆腦的小河狸，其實是河塘生態的「工程師」。牠們用樹枝築壩儲水，形成濕地，吸引更多物種聚居。一個小小的水塘，就能牽動整個生態系統的命脈。從電影情節我們更可看到，河狸的水塘可以防止山火蔓延至人類聚居地。由此可見，萬物本就互相依存，保育從不只是保護某個物種，而是守護地球這個共同家園。