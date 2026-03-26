平安好醫生績後急升：企業健管業務亮眼 AI賦能提效降本 中國版HMO模式跑通

當中一大亮點，是企業健康管理業務(B端)正式進入收成期。去年該業務收入達13.06億元人民幣，按年大增40.6%，遠快於整體增速；服務企業客戶數突破6,700家，按年升83.1%；年內帶動GMV約36.3億元人民幣。透過「一企一策」定制方案，平安好醫生向企業提供體檢、慢病管理、名醫問診、就醫協助、到家送藥、駐場醫務室及數字健康看板等全套服務。企業健管的特點，是客單價較高、續約黏性更強、支付方更清晰，亦更容易形成規模效應，這正是管理式醫療最關鍵的一步。

先看業績數字，2025年公司收入54.68億元人民幣，按年增13.7%，歸母利潤3.8億元人民幣，大升366.1%。花旗亦指出，全年淨利潤高於市場及其預期，並給予18港元目標價及「買入」評級。亮眼業績，反映公司在24年首次實現盈利後，現已實現持續穩定盈利。

另一個催化公司估值重估的核心，是AI開始由概念走向規模應用與盈利貢獻。管理層披露，AI對毛利貢獻佔比約4.5%，在降本增效方面起到重要作用，其中2025年第四季單次問診成本受惠AI助力，按年下降約45%。在用戶覆蓋、場景應用方面亦顯著賦能，公司AI醫生年使用人數接近1,200萬，覆蓋疾病超1.13萬種，輔助診療準確率達95.1%，複雜疾病多學科會診方案準確率亦接近90%。換言之，AI不只是前台宣傳工具，而是已實際嵌入問診、分診、慢病管理、養老管家等場景，直接推升效率、改善毛利、降低邊際成本。

更值得留意的是，平安好醫生正逐步把「到線、到院、到家、到企」四大場景打通，再結合保險支付、企業支付及家庭醫生服務，形成中國版HMO雛形。其本質不是單次醫療服務交易，而是以持續健康管理換取更低醫療成本、更高客戶留存及更強交叉銷售。這套模式一旦跑順，收入增長與盈利擴張有望同步提速。

平安好醫生此次績後股價的強勁表現，表明市場開始認可其業務模式，以及AI醫療規模化落地的真實價值。展望未來，若公司能如管理層所言，持續加大AI投入並深化其應用，同時保持B端業務的高速增長態勢，平安好醫生正步入新一輪高增長快車道。