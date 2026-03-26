觀望騰訊AI發展 或有正面反應

騰訊表示，得益於AI技術，提升了集團的廣告定向能力及玩家在遊戲中的互動，以及雲業務收入加速增長並實現了規模化盈利。(資料圖片)

騰訊控股(700)公布去年度業績，按非國際財務報告準則計算，經調整盈利增長16.6%，至2,596億元人民幣。期內收入增長13.9%，至7,517億元人民幣，其中增值服務業務收入增長16.0%，至3,693億元。本土市場遊戲收入為1,642億元人民幣，增長18.0%，得益於近期發布的《三角洲行動》的強勁表現，以及《王者榮耀》、《和平精英》等長青遊戲及《無畏契約》系列的收入增長。國際市場遊戲收入為774億元人民幣，增長33%，得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。

社交網絡收入增長 5%至1,277 億元人民幣，主要由於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及手機遊戲應用的虛擬道具銷售的增長。營銷服務業務收入增長19.0%至1,450億元人民幣，主要得益於廣告單價及廣告曝光量增長。廣告單價受益於AI驅動的廣告精準定向、廣告主使用AI製作更多廣告，以及閉環廣告的佔比持續提升。

金融科技及企業服務業務收入增長8%至2,294億元人民幣。金融科技服務收入同比以高個位數百分比增長，是由於理財服務、消費貸款服務及商業支付活動的收入增加。企業服務收入按年增長接近20%，得益於國內及海外對雲服務的需求，以及由於微信小店交易額上升而帶動的商家技術服務費收入增長。