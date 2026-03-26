資深投資者入市灣仔舖市對後市啟示

據李根興接受媒體查詢時表示，盛匯基金自2016年成立以來，累購133個本港街舖，當中98個已成功售出，對上一次入市要追溯至2024年，而他預期核心區舖位售價已觸底，今年價格可望上升3至5%，租值亦會提升5至8%不等。

盛滙商舖基金創辦人李根興過去一年主力沽貨，基金累計見血連蝕11間舖，剛更相隔兩年後再入市買舖，斥資約 1,188萬港元購入灣仔軒尼詩道111號地舖，呎價 1.65萬元，回報率約 3.5厘。基金更計劃今年內將會投放 2至3億元於舖市，有意入市10至15個舖位。

近期舖位市場百花齊放，農曆新年過後，投資者及用家蠢蠢欲動，近年積極出貨的投資者轉變策略趁低吸納優質物業，當中更不約而同地揀選灣仔區作入市新開始，令人嘖嘖稱奇。

李根興兩年後按捺不住入市舖位，另一位資深投資者更快一步，於上月中農新年期間已率先入市，同樣是購入灣仔區優質舖位連樓上一籃子項目，成交價更令市場嘩然，該成交位於灣仔道3號富貴街市尚翹峰第一座地下至2樓商舖及外牆廣告位，成交價約 4,200萬元，按其總面積達 15,935呎，折合呎價僅約 2,635元。這宗交易不僅因為位處灣仔核心地段而備受矚目，更因買家身份曝光後引起市場震動——正是近年積極沽貨的尖東廣場羅守輝。

在過去4至5年，商舖市場經歷深度調整，成交呎價大幅回落。灣仔核心區商舖以低至2,600餘元的水平成交，已屬歷史罕見。羅守輝出手入市，或許正反映資深投資者認為價格已觸及底部，投資者開始「偷步」入市，牽一髮而動全身，估計隨著個別投資者入市會帶動更多準買家加快入市決定及步伐。