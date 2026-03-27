《夜王》逆市破億 亂局下港樓市也能跑出

筆者母校聖若瑟書院舊生會(SJCOBA)上周四為校友吳煒倫（Jack）執導的新片《夜王》舉辦專屬謝票場。當晚滿場校友笑語盈盈、氣氛熱鬧，作為1993年屆與Jack同班的筆者，既為這位老友的成就感到驕傲，更從這部逆市爆紅的作品中，聯想起香港樓市也正面對類似狀況。 近年香港電影市道低迷，不少大製作票房失利。《夜王》卻憑藉紮實劇本與接地氣的港式情懷，成功突圍。上映約一個月，票房已衝破1億元大關，成為Jack連續兩部電影票房過億的佳作。這不只是一部電影的勝利，更是香港本土內容在逆境中展現的強大生命力，與當下香港樓市走勢極為相似。

面對環球局勢動盪、中東戰火未熄，全球市場波動加劇，有部分人看淡樓市，擔心外部壓力影響置業需求。但事實證明，香港樓市展現強勁韌性：一二手市場成交活躍，核心區優質物業備受追捧，用家與投資者雙線入市，銷情持續暢旺，完美體現「逆市突圍」的《夜王》精神。 《夜王》逆市破億的核心有三點，正是香港樓市的共同底氣： 第一，本土情懷與核心價值支撐。《夜王》講述香港人的江湖義氣與夜場風月，喚起港人集體回憶，引發全城共鳴。香港樓市同樣依靠強勁經濟基本面、國際金融中心地位，以及「有瓦遮頭」的傳統置業觀念。無論外圍如何波動，香港作為全球資產配置的避風港，優質物業始終是資金首選，這份本土底氣是樓市逆市向好的根本。

第二，精準定位與差異化優勢。在荷里活大片與內地合拍片夾擊下，《夜王》不跟風，堅持港式本土題材，以獨特風格打開市場。香港樓市亦然，在全球樓市分化中，憑藉「自由港、低稅率、資金自由流動」的優勢，成為區內不可替代的資產。無論核心區豪宅，還是九龍、新界的上車盤，均有明確需求支撐，用家置業、投資者保值，雙輪驅動下，樓市自然能在亂局中站穩陣腳。 第三，人氣與口碑持續發酵。《夜王》靠觀眾口碑逆襲，場場爆滿，最終票房破億。香港樓市同樣依賴市場信心累積：過去一年，樓市逐步走出調整，成交回暖、樓價回升，買家入市意願升溫。加上早前全面「撤辣」等政策利好，市場活力全面釋放，形成越賣越旺的良性循環。未來樓市將延續「優者恆強」格局，有優勢的物業，必能在市場中持續跑出。

親身見證《夜王》奇蹟，筆者對香港樓市未來更有信心。正如Jack用一部電影證明香港電影的生命力，香港樓市也將以持續暢旺的成交，證明其不可動搖的核心價值。亂局從來不是阻礙，而是篩選強者的試金石。《夜王》做到了，香港樓市同樣可以！