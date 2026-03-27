小米業績強勢破頂 汽車業務首錄盈利成最強引擎

在各項業務中，智能電動汽車及AI等創新業務無疑是全份業績的最大亮點。該板塊全年收入達1,061億元，按年飆升223.8%，錄得9億元全年經營收益，令市場驚喜；單計第四季，該業務收入約為372億元，佔比已達31.8%，趨近集團的手機業務規模。

小米集團(1810)公布2025年全年業績，期內總收入達4,573億元(人民幣，下同)，按年大增25%；經調整淨利潤為392億元，按年勁升43.8%，優於市場預期，亦創下歷史新高。最令市場關注的電動汽車業務表現持續強勢，更首次實現年度盈利，成功跨越業務轉型期，將迎來雙引擎驅動的新爆發階段。

小米2025年全年累計交付逾41萬輛新車，並宣布2026年將全力衝刺交付55萬輛的目標，並繼續擴大銷售服務網絡。筆者認為，汽車業務僅用一個完整年度便錄得盈利轉正，展現了極強的規模效應與成本控制能力，未來亦有望成為集團最強的利潤增長引擎，推動業績再創高峰。

小米「人車家全生態」戰略執行成效超卓，汽車業務在核心技術和生產方面已掌握優於行業的優勢，並持續推出廣受市場認可的新車型，例如新一代SU7首銷34分鐘鎖單破1.5萬台、開售三天鎖單量突破30,000台等強勁勢頭，相信隨著產能持續擴張及產品矩陣豐富，小米中長期的增長勢頭絕對值得期待。