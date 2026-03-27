小米業績強勢破頂 汽車業務首錄盈利成最強引擎

小米集團(1810)公布2025年全年業績，期內總收入達4,573億元(人民幣，下同)，按年大增25%；經調整淨利潤為392億元，按年勁升43.8%，優於市場預期，亦創下歷史新高。最令市場關注的電動汽車業務表現持續強勢，更首次實現年度盈利，成功跨越業務轉型期，將迎來雙引擎驅動的新爆發階段。
在各項業務中，智能電動汽車及AI等創新業務無疑是全份業績的最大亮點。該板塊全年收入達1,061億元，按年飆升223.8%，錄得9億元全年經營收益，令市場驚喜；單計第四季，該業務收入約為372億元，佔比已達31.8%，趨近集團的手機業務規模。
小米2025年全年累計交付逾41萬輛新車，並宣布2026年將全力衝刺交付55萬輛的目標，並繼續擴大銷售服務網絡。筆者認為，汽車業務僅用一個完整年度便錄得盈利轉正，展現了極強的規模效應與成本控制能力，未來亦有望成為集團最強的利潤增長引擎，推動業績再創高峰。
小米「人車家全生態」戰略執行成效超卓，汽車業務在核心技術和生產方面已掌握優於行業的優勢，並持續推出廣受市場認可的新車型，例如新一代SU7首銷34分鐘鎖單破1.5萬台、開售三天鎖單量突破30,000台等強勁勢頭，相信隨著產能持續擴張及產品矩陣豐富，小米中長期的增長勢頭絕對值得期待。
值得一提的是，小米繼續長期投入科研，全年研發支出達331億元，按年增長37.8%；研發人員總數升至25,457人。過去5年累計研發投入已達1,055億元，集團預計未來3年AI領域投入至少600億元。集團AI大模型實力近日已取得關鍵突破，包括一舉發布3款面向Agent時代打造的自研大模型，在多個AI大模型排行榜即佔一席位，深化「芯片、AI、OS」技術護城河。AI正在全面賦能小米的「人車家全生態」戰略，相信未來AI勢必驅動小米迎來新一輪爆發。
傳統核心的智能手機業務同樣穩中有進，期內收入達1,864億元，全球出貨量達1.65億台，連續5年穩居全球前三。小米於中國大陸的高端手機銷量佔比按年升至27.1%，創歷史新高；手機平均售價(ASP)穩步上揚。筆者相信，小米正致力推動手機業務高端化，加上在全球市場拓展，未來手機業務毛利率有望進一步改善。
IoT與生活消費產品全年收入達1,232億元，按年增長18.3%；毛利率亦提升至23.1%，齊創歷史新高。龐大的活躍用戶群與日漸豐富的智能大家電生態，對集團的盈利提供了重要支持。