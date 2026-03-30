赤子城科技加速全球化布局 盈利進入爆發新周期

赤子城科技(9911)近日發布2025年全年業績，交出了一份極具含金量的成績單。數據顯示，公司全年收入達68.9億元(人民幣，下同)，按年增長35.3%；更為亮眼的是盈利指標的全面噴發，利潤與歸母淨利潤均實現大幅躍升，經調整EBITDA增長 26.1%。這標誌著赤子城科技在維持規模擴張的同時，經營質量已進入「高毛利、強現金流」的高質量發展新階段。 核心護城河持續加深 赤子城科技業績高增的核心動能，源於其社交業務的高效變現與產品矩陣的規模效應。2025年，社交業務收入達61.4億元，成為公司最穩定的「壓艙石」。值得關注的是，公司加速了AI技術的深度應用，不僅優化了用戶匹配效率，更大幅提升了運營人效。旗下標桿產品SUGO與TopTop表現尤為強勁，分別位列2025年中東社交網絡收入榜第6位和第5位。其中，TopTop憑借強大的UGC生態，在沙特等國已躍升為「國民級應用」。疊加MICO、YoHo及多元人群社區HeeSay的穩健表現，赤子城科技已構建起一個覆蓋全場景、差異化的全球社交生態體系，競爭壁壘進一步築牢。

全球化版圖多點開花 赤子城科技的成功在於其深厚的本地化(Glocal)經營能力。2025年，公司在中東北非(MENA)這一核心市場的業務規模按年增長近50%，基本盤極為穩固。 與此同時，新市場的開拓展現了極強的複製能力：1.拉美地區：SUGO通過貼合本地生態的策略，年末單月流水較年初大增逾300%，成為區域黑馬。2.東亞市场：TopTop成功攻入高門檻、高價值的日本市場，並取得初步商業化成果，驗證了產品在全球範圍內的普適性。3.歐洲市場：市場布局穩步推進中。4.欧洲、北美等高價值新市場：正調整產品、深化用戶洞察，探索用戶規模與商業價值。這種「核心市場穩增長+新興市場高爆發」的布局，為公司提供了持續的增長動能。

「出海小騰訊」長效價值凸顯 除了社交主業，赤子城科技的創新業務也進入了放量期。旗艦遊戲進入長線營運，社交電商平台荷爾健康在垂直領域優勢顯著，短劇業務的初步成果也預示著多元業務協同的新增長極正在形成。 目前，赤子城科技已形成「社交主業穩固+創新業務放量+全球市場擴張」的三重增長支撐。隨著公司近期納入港股通，市場流動性將進一步提升。 市場習慣將其譽為「出海小騰訊」，這不僅是對其社交生態的認可，更是對其高成長性的期許。在業績增長確定性高、盈利水平持續提升的背景下，赤子城科技當前的估值具備較大修復與提升空間。對於看好出海賽道與AI社交前景的投資者而言，這無疑是目前資本市場中兼具成長邏輯與基本面支撐的優質標的。走勢上，赤子城科技近期股價隨大市回調，目前動態市盈率約在10至12倍，處於歷史相對低位。中線可採取分段吸納策略，近期密集區7.7至8.5元是具備較高的中長線博弈價值，公司的「社交+AI」護城河及全球化複製能力(如拉美、日韓市場的突破)是支撐長期股價重估的核心。