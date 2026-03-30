青島啤酒估值具上行空間 中短期上望55元

青島啤酒(168)作為中國領先的啤酒製造商，主要從事啤酒及相關產品的生產、銷售與國內貿易。集團擁有悠久的歷史，品牌價值位居中國啤酒行業首位，並在全球120多個國家及地區擁有銷售網絡。其核心品牌包括「青島啤酒」、「嶗山啤酒」及「漢斯啤酒」，並積極推動「1+1+1+2+N」產品組合策略，聚焦中高端產品與新品類的開發，以滿足消費者對高品質、個性化及健康化飲品的需求。集團亦透過體育、音樂及線上線下融合的營銷活動，拓展消費場景，提升品牌影響力。

青島啤酒錄得2025財年全年收益約人民幣325億元，銷量按年微增約1.4%至1.5%，平均售價(ASP)輕微回落約0.6%至0.7%；毛利率顯著改善至約34.6%，較上年上升約160個基點，經營溢利率擴張至約15.9%，純利率約為14.1%，全年純利約人民幣45.9億元，核心純利約人民幣41.3億元，分別按年增長約5.6%及4.5%。公司持續推行產品組合升級策略，中高端產品佔比較高，Tsingtao主品牌於核心品牌中佔比約59%並錄得正向增長；原材料及包材價格向好使單位成本下降約3%，連同銷售與分銷費用率改善，共同帶動毛利及經營溢利擴大。第四季受傳統淡季及渠道波動影響出現季度虧損，顯示季節性風險仍需關注；整體而言，盈利質素改善且現金回報穩健，派息比率約70%，而H股息率接近6%，中期基本面偏正面。

青島啤酒在中國啤酒市場具有領先地位與強勢品牌影響力，其中Tsingtao為核心品牌，集團在若干價位段與區域市場擁有優勢份額；這種品牌與規模優勢有助於推動中高端化升級並維持溢價能力，從而支持營收穩定成長與較高的毛利率。而在產品組合方面，集團積極推動中高端與細分新品(如小麥啤酒、全麥、IPA、健康化產品)以迎合消費升級趨勢；中高端產品佔比較高，收入達到產品約74%，且相關品類銷量呈現正向增長，這將有助於提升平均售價與毛利率，即使短期產品的ASP有波動，長期具結構性利好。

集團受惠於餐飲渠道的恢復、季節性旺季與大型體育賽事帶來的短期銷量催化；這些因素可在短至中期提升出貨與現金流，並為公司高端產品與品牌行銷提供放大效果，從而可能促成季度或半年度的業績超預期。集團有效地透過體育與音樂等品牌行銷活動、以及更精準的渠道投放，來提升品牌曝光與終端轉化；若行銷投放效率持續提升，則可在不大幅提高費用率的前提下，推動銷量與組合升級，從而支持利潤擴張與市場份額提升。 至於集團的原材料與包材價格在2025年出現有利走勢，導致單位成本下行並帶動毛利率提升，2025年財年的毛利率達到34.6%，較去年增加1.6個百份點；同時銷售與分銷費用率有所優化，合力推動經營利潤率擴張，顯示在成本有利情境下，公司具有較高的利潤彈性。另外，在基本面改善與短期催化事件，公司的估值存在向上修正空間。

整體而言，雖然銷量及ASP面對壓力，但在成本管理與組合升級下，公司於2025財年的盈利質素具實質改善，現金回報政策亦穩健，派息比率約70%，而H股的股息率更接近6%，即使在短期季節性波動會為集團帶來風險，惟中至長期的基本面仍然偏正面。市場現時共有22位分析師對青島啤酒有進行調研的覆蓋，預期集團的2026年及2027年全年收入會分別達到337.6億元及350.1億元人民幣，兩年分別上升4.0%及3.7%，而每股盈利則分別為3.42元及3.75元人民幣，以上周于的收市價計算，預測市盈率分別只有12.4倍及11.3倍，低於同業現時的18.3倍歷史市盈率為低。至於市場所給予的目標價範圍由52港元至78港元之間，至於中位數則有66.2港元，較上周五的收市水平仍然有超過34%的上望空間。

投資者可以等股價先行作出回調，並以49.00港元為入市價，只要股價能成功升破20天線的阻力，股價有望逐步反彈，並會有機會升上55.00港元水平，該水平正好是股價由去年4月高位60.70港元跌至今年3月23日低位46.94港元的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。至於股價若向下跌穿前底46.90港元，則最好先行沽出止蝕。 資深證券分析師 (非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。