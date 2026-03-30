近日，立法會衛生事務委員會討論醫委會改革。議員何敬康質疑：「市民對於醫委會的觀感和信心也相對不太好，給人的感覺可能是『醫醫相衛』，自己人審自己人，球證又是你，旁證又是你，可否考慮仿傚監警會的運作模式？去觀察警察投訴個案，可否在不妨礙醫委會的組成運作的問題，可以有一個獨立的監管機構？」好一句「醫醫相衛」，醫務衛生局長盧寵茂卻回應：「醫療真的牽涉專業問題，好像做器官移植、換肝移植，其中一個併發是血管塞了，但到底血管塞了是否有失誤？即使你放多少非業界人員，最終也要聽一個醫學專家作出評定有否違反標準。」問題是，每宗醫療事故都需要醫學專家作出評定有否違反標準嗎？例如2017年，當時為港大肝膽胰外科臨床副教授吳國際在瑪麗醫院為一宗換肝手術監督途中離開到一間私家醫院為其他病人做手術，致換肝病人開肚等候3小時。非業界人員真的無法判斷手術途中離開是「不必要」和「不能接受」？想當年，醫學專家同時是吳國際的上司盧寵茂解釋手術途中離開，是平衡兩個病人的需要後決定，這是判斷錯誤而非操守問題。至於因判斷錯誤的懲處，盧寵茂重申如吳國際不可再換肝其實是懲罰病人！

經濟學的專業評定，這明顯是資源分配問題。不是嗎？近年的公共衛生開支已破千億大關。每年花過千億元，就是負擔不起吳醫生監督手術時不能中途離開。時間管理大師並非醫生的專業，資源分配的問題是：假如兩個手術不是安排同時進行，有需要這樣平衡兩個病人的需要嗎？懲處方面，犯罪經濟學分析懲處的「阻嚇」(deterrence)與「隔離」(incapacitation)作用，這亦非醫學的專業。都是諾貝爾經濟學獎得主佛利民(Milton Friedman)惹的禍，上世紀40年代佛利民出版的「禁書」專業分析各行業收入分布，分析到醫生時竟批評美國醫學會以限量牌照令醫霸壟斷發大財。50年代另一位芝大經濟學者嘉素(Reuben Kessel)更提出醫業價格分歧，一連串「醫醫相衞」的行規，例如醫生之間的收費優惠、行家極少互相公開批評、業界禁止個人宣傳等，嘉素認為全都合乎醫霸價格分歧的假設。要避免「醫醫相衛」的質疑，先請Grok回應我有關最近大氣電波有醫生聲稱「癌細胞必須要有糖」的問題：

「據香港大學臨床腫瘤學系資訊，癌細胞不需要『專屬的糖』來生存，它們有代謝彈性，能利用多種營養。戒糖不是有效抗癌策略，反而可能適得其反。重點是均衡飲食、維持健康體重、控制血糖(尤其有糖尿病者)，並遵循醫生建議的治療計劃。」

理解個別醫生對個別醫學問題有不同看法，但醫生不是無王管網上KOL，據《香港註冊醫生專業守則》中「有關良好信息交流及資料發布的原則及規則」，醫生向公眾或病人提供任何資料須準確、有根據、經客觀確認、以持平方式表達，而不得誇大或帶誤導成分、與其他醫生比較或聲稱優於其他醫生、聲稱服務獨一無二，但沒有適當理由支持該聲稱、以招徠病人或兜攬生意為目的、為相關醫療及健康產品作出商業宣傳、煽情或帶有過度勸誘成分、引起不適當的公眾關注或不安等。回應「醫醫相衛」質疑，更避免不適當的公眾關注或不安，醫委會能否告知公眾，根據你們的專業，究竟是香港大學臨床腫瘤學系的資訊準確，還是免費主流媒體中那位醫生聲稱「癌細胞必須要有糖」有根據？