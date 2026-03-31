九運干戈 航運定天下

從玄學角度觀察，九運離火「當旺」，主干戈兵事，赤馬紅羊之象加速全球衝突。與此同時，一運坎水為「次旺」，主運輸流動與水道海航。表面打壓伊朗武器只是幌子，真正要爭奪的是海上要道——誰掌控霍爾木茲海峽，誰便掌握全球資源流向與經濟命脈，佔盡九運先機。

目前中東戰火再燃，伊朗與以色列衝突急劇升級，美國與沙特阿拉伯聯手介入，霍爾木茲海峽遭封鎖。國際油價應聲暴漲，供應鏈受阻；而一向被視為避險天堂的黃金價格卻意外回落，市場氣氛極為耐人尋味。

黃金作為傳統避險工具，此番卻逆勢下跌，顯示市場普遍預期最壞情況暫時已見，戰線不會無限延長。攻打伊朗的戰略目的有三：一是改寫全球資源分配格局，打壓中國及部分高度依賴中東供應的歐洲國家，間接削弱中歐經濟競爭力；二是派兵進駐關鍵港口，重新掌控霍爾木茲海峽，牢牢掌握石油運輸通道，進一步鞏固美國對全球能源流向的控制；三是重新掌控海峽後，可強迫歐亞盟國分擔安保成本(Trump已公開要求多國派艦聯合巡航)，大幅減輕美軍負擔。此舉一石三鳥：既削弱伊朗及其依賴國的影響力，又進一步鞏固石油美元體系，為美國未來20年奠定絕對領導地位。

更不為人知的是，石油本是上一個九運的產物。1859年美國第一口商業石油井誕生，正值上一個九運火氣旺盛之時。同期工業革命加速推進，蒸汽動力與鐵殼船技術飛躍發展，開啟大規模海上貨物運輸的新紀元。如今歷史再次重演，在九運火旺之下，得航運者掌乾坤。

這場戰爭持續多久，取決於美國掌控霍爾木茲海峽的決心有多大。油價難以長期高企，一旦局勢緩和，油價回落幾乎必然；相反，真正值得留意的，是那些在戰後仍能鞏固海上運輸優勢的航運股。