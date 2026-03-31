我在商場打的那場pickleball

去年「華懋荃運會」吸引小朋友到銀髮族踴躍參與。今年我們希望把這股運動帶來的正能量，在社區延展。近年匹克球(pickleball)深受歡迎，在香港亦「一場難求」。這項結合網球、羽毛球和乒乓球特色新興運動，以「易上手、低衝擊、高互動」見稱，十分適合全齡參與。我們決定在今年復活節，為社區帶來「華懋匹克球挑戰盃2026」，讓男女老幼，高手或新手都能體驗pickleball的樂趣。
「挑戰盃」將舉行超過1,200場比賽，由5歲到64歲選手，橫跨10日在荃灣D．PARK上演。DPARK空間充足，為了賽事，我們特意搭建4個pickleball球場，可容納多場賽事同時舉行，加上室內場不受天氣影響，參賽和觀賽者都可全情投入。
DPARK毗鄰多個大型屋苑，作為街坊日常會經過的地方，只要將用途稍扭轉，就能把運動自然地融入生活：你可能只是來購物、吃飯，卻因為感受到現場熱烈氣氛，忍不住停下腳步觀賽，甚至想親身試打。這正是我們最期待畫面：善用商場空間讓人感受運動不是遙不可及，而是每個人的日常——可以放工後打幾場、家長帶小朋友落樓玩，長者也能輕鬆參與。
一個空間的價值，取決於人們在這裡建立的連結與回憶。把商場中庭變成大型運動場，我們希望能啓發更多人一起投入運動，把社區凝聚起來。容許筆者在這裏大膽想象一下，若干年後，今日的荃灣居民長大了，甚至搬離荃灣，但大家的集體回憶裏都會有與家人、同學仔「在 DPARK 打過pickleball」的片段，而這份歸屬感，正是社區營造最珍貴的意義。
最後，「挑戰盃」同場還舉辦「匹克球嘉年華」，包括DIY工作坊、主題遊戲攤位、打卡區等，期待活動為社區帶來更多交流互動，在熟悉空間找到新體驗，製造更多共同回憶。