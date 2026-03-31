我在商場打的那場pickleball

去年「華懋荃運會」吸引小朋友到銀髮族踴躍參與。今年我們希望把這股運動帶來的正能量，在社區延展。近年匹克球(pickleball)深受歡迎，在香港亦「一場難求」。這項結合網球、羽毛球和乒乓球特色新興運動，以「易上手、低衝擊、高互動」見稱，十分適合全齡參與。我們決定在今年復活節，為社區帶來「華懋匹克球挑戰盃2026」，讓男女老幼，高手或新手都能體驗pickleball的樂趣。

「挑戰盃」將舉行超過1,200場比賽，由5歲到64歲選手，橫跨10日在荃灣D．PARK上演。DPARK空間充足，為了賽事，我們特意搭建4個pickleball球場，可容納多場賽事同時舉行，加上室內場不受天氣影響，參賽和觀賽者都可全情投入。