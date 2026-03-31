南向資金對港股興趣不減 期待ETF進一步擴容

港股近期波動，惟年初至今南向港股通仍錄約2,200億元淨流入，顯示內地投資者依然看好港股投資價值。伊朗戰爭爆發後，全球股市進入避險情緒，南向港股通資金在3月仍維持淨流入，反映內地投資者對港股長期價值的信心未受短期因素影響。若淨流入勢頭維持，3月將是南向資金連續第33個月淨流入港股。
事實上，港股通平台不僅提供豐富個股選擇，更有23隻在港上市ETF。相對單一個股，ETF追蹤指數表現，投資一籃子股票，能有效分散個股風險，幫助投資者一次性布局分散均衡的港股投資組合。
ETF涵蓋多種策略類型，能滿足不同風險偏好與投資目標。不少內地投資者關注追蹤科技成長類指數的ETF，科技業短期波動較大，但長期潛力顯著，適合追求高彈性投資者。
亦有投資者偏好均衡型大盤策略，如追蹤恒生指數或恒生中國企業指數ETF。這類產品不僅覆蓋新興高增長行業，還將傳統經濟行業納入其中，在波動市中更顯韌性。特別是恒指相關ETF，進一步布局香港本地企業，與香港宏觀經濟和資本市場周期高度相關，能幫助投資者進一步分散地域與行業風險。
未來，我們預期南向港股通將納入更多港上市ETF，如不同類型高息股ETF或其他主題投資機遇，進一步豐富內地投資者選擇。