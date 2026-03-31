南向資金對港股興趣不減 期待ETF進一步擴容

港股近期波動，惟年初至今南向港股通仍錄約2,200億元淨流入，顯示內地投資者依然看好港股投資價值。伊朗戰爭爆發後，全球股市進入避險情緒，南向港股通資金在3月仍維持淨流入，反映內地投資者對港股長期價值的信心未受短期因素影響。若淨流入勢頭維持，3月將是南向資金連續第33個月淨流入港股。

事實上，港股通平台不僅提供豐富個股選擇，更有23隻在港上市ETF。相對單一個股，ETF追蹤指數表現，投資一籃子股票，能有效分散個股風險，幫助投資者一次性布局分散均衡的港股投資組合。