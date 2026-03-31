鋰價回暖疊加資源優勢：天齊鋰業迎來修復窗口

鋰業向來屬於高度周期性板塊，價格一旦出現拐點，企業盈利往往呈現高度彈性。隨着鋰價逐步企穩回升，市場對龍頭企業的關注度再次升溫。天齊鋰業(9696)作為集上游鋰精礦開採、中游鋰化學品加工，以及持有智利SQM股權於一身的綜合鋰業龍頭，在今輪周期修復中，具備一定基本面優勢。 從業務結構來看，集團2025年收入約45%來自鋰精礦銷售，其餘則主要來自鋰化學品業務。這種「資源＋加工」並行的模式，使公司在價格上行周期中能同時受惠於資源升值與加工利潤擴張。尤其是集團持有澳洲Greenbushes等低成本、高品位礦權，為其提供穩定且具競爭力的原料來源。配合張家港等化工項目的產能擴張，公司得以把上游成本優勢向中下游延伸，提升整體價值鏈的捕獲能力。

同時，SQM股權投資亦為集團帶來額外財務彈性。2025年度業績顯示，儘管整體收入按年下跌20.8%，但歸母淨利潤成功轉正至4.63億元人民幣，主要受惠於SQM投資收益大增、減值損失減少及成本周期錯配壓力紓緩。毛利率為39.3%，雖低於2024年的46.0%，但在鋰價仍處相對低位的背景下，已反映成本控制見效。 財務狀況方面亦明顯改善。利息保障倍數升至7.29倍，較去年大幅提升，顯示償息能力增強；流動比率約2.78，現金及等價物達37.46億元人民幣，流動性充裕，財務槓桿相對溫和。若未來透過配售或可換股債券等募資工具，並把資金投放於高回報擴產項目，將有助進一步推動盈利增長。

不過，投資者亦必須清楚鋰業本質屬周期行業。需求端長期受電動車與儲能系統增長支持，但短中期仍會受到宏觀經濟走勢、補貼政策變動以及電池廠庫存調整影響。供給方面則集中於少數產地，一旦出現出口限制、運輸瓶頸或能源供應受阻，短期供應收緊便會推高價格，例如津巴布韋出口變數或澳洲產量受限等因素，均可能成為中期催化劑。 行業盈利空間，最終仍取決於三大關鍵：下游需求能否持續擴張、供給是否出現結構性收縮，以及企業能否透過垂直整合，把上游低成本優勢穩定轉化為中游利潤。若鋰價保持強勢且產能投放順利，盈利彈性將會被放大；相反，一旦供給快速恢復或需求放緩，利潤收縮速度亦可能相當迅速。

從技術走勢觀察，天齊鋰業股價去年4月曾低見19元，其後展開一輪顯著反彈，並於7月成功突破2024年的重要阻力34.5元。其後按黃金比率1.618倍及2.618倍推算反彈目標，最高曾升至60.3元附近，完成2.618倍目標後出現明顯回調，一度跌穿40元。不過，回調期間9天RSI走勢呈現一底高於一底的背馳訊號，反映沽壓逐步消化。 近日股價已重新站上1.618倍目標位44.6元之上，走勢轉強，若成交配合，有機會再度挑戰前高水平。策略上，可考慮待股價回至約46.50港元附近分段吸納，短線先上望55元主要阻力區。只要股價未有失守20天線支持，暫時毋須急於止蝕離場。天齊鋰業的投資邏輯建基於鋰價周期回暖、資源優勢帶來的成本護城河，以及SQM投資所提供的財務彈性。在行業回升初段，盈利修復與估值重估往往同步出現，因此，可以對天齊未來的股價走勢有較樂觀的預測。