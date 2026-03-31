比亞迪績後股價反覆 兩手部署

比亞迪(1211)公布去年業績盈利達326.2億元人民幣，由於產品結構變化導致毛利率下降，盈利下跌約19%，是自2021年以來首次錄得盈利倒退；至於去年第四季盈利則達93億元人民幣，下跌38%；集團亦公佈派發末期息每股35.8分人民幣。或受業績消息所拖累，周一比亞迪股價表現反覆，早段時候股價一度低見101.1元水平後股價跌幅逐步有所收窄。從圖表上觀察，比亞迪股價暫時約100元見支持，上方阻力暫見約109元水平。

如投資者希望部署比亞迪股價走勢，看好可留意收回價97元，行使價95.6元，26年8月到期，有效槓桿約9.1倍的比迪牛證；及行使價138.89元，26年9月到期，有效槓桿約6倍的比迪認購。如投資者看淡比亞迪，可留意收回價113元，行使價114.4元，28年8月到期，有效槓桿約15倍的比迪熊證；及行使價84.95元，26年11月到期，有效槓桿約4倍的比迪認沽。