順豐同城直接受惠即時零售需求爆發

即時零售進入「公平競爭+高景氣」新周期，第三方即配價值凸顯。國務院反壟斷調查推動平台從「壓費率」轉向公平競爭，補貼重心轉向即時零售，行業景氣度顯著上行。商務部研究院預計，2026年中國即時零售市場規模將破萬億元，2030年達2萬億元(人民幣，下同)，「十五五」期間年均增速12.6%，遠高於網絡零售與社零整體增速。作為內地最大第三方即配平台，順豐同城(9699)承接全渠道訂單，直接受益於即時零售需求爆發。
順豐同城2025年業績印證成長可持續性，突破「增量增收與增利不可兼得」行業痛點。全年收入228.99億元，同比增45.4%；訂單量增超55%，帶動同城配送、最後一公里服務收入分別增47.6%、42.4%。毛利14.45億元，增34.8%；淨利潤2.78億元，增109.7%；經調整淨利潤4.15億元，增184.3%，經調整淨利率1.8%，各項數據均創歷史新高。自2023年中期率先盈利後，連續3年業績向好，成為行業少數實現「收入高增+利潤提升」的公司。
全場景能力構建護城河，面向商家(To B)、下沉市場表現搶眼。2025年To B同城配送收入107.01億元，增60%，深化與流量平台合作，覆蓋直播電商、商超小時達、私域零售等全場景。下沉縣域覆蓋超1,400個，縣域收入高雙位數增長，日均訂單量翻倍，夯實全國網絡優勢。加上順豐同城「騎手+無人」混合配送網絡成型，年活躍騎手146萬，增46%；無人車覆蓋116城，運營超1,000台，提升整個運力穩定性與效率。
公司估值處於低位，具備修復空間。當前市銷率TTM僅0.47倍，遠低於美團(3690)1.27倍及行業平均1倍，股價存在明顯估值修復空間。隨著即時零售持續擴容，公司收入與盈利有望持續雙增，建議趁調整期逐步收集，把握第三方即配龍頭的成長紅利。
筆者未有此股