順豐同城直接受惠即時零售需求爆發

即時零售進入「公平競爭+高景氣」新周期，第三方即配價值凸顯。國務院反壟斷調查推動平台從「壓費率」轉向公平競爭，補貼重心轉向即時零售，行業景氣度顯著上行。商務部研究院預計，2026年中國即時零售市場規模將破萬億元，2030年達2萬億元(人民幣，下同)，「十五五」期間年均增速12.6%，遠高於網絡零售與社零整體增速。作為內地最大第三方即配平台，順豐同城(9699)承接全渠道訂單，直接受益於即時零售需求爆發。

順豐同城2025年業績印證成長可持續性，突破「增量增收與增利不可兼得」行業痛點。全年收入228.99億元，同比增45.4%；訂單量增超55%，帶動同城配送、最後一公里服務收入分別增47.6%、42.4%。毛利14.45億元，增34.8%；淨利潤2.78億元，增109.7%；經調整淨利潤4.15億元，增184.3%，經調整淨利率1.8%，各項數據均創歷史新高。自2023年中期率先盈利後，連續3年業績向好，成為行業少數實現「收入高增+利潤提升」的公司。