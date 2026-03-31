基本面紮實業績連增 朝雲集團中長期增長邏輯清晰

近日內地兩會期間，「消費」一詞在政府工作報告中被32次提及，位居核心關鍵詞之列。且「十五五」規劃提出，未來五年要大力提振消費，促進居民消費率明顯提高。消費股回暖明顯，多家公募基金亦加大佈局港股新消費賽道。值得注意的是，家清龍頭兼寵物黑馬朝雲集團(6601)於3月25日公布2025全年業績，實現連續3年業績提升，連續5年高額派息，股息率超6厘，現金流28.37億元(人民幣，下同)。這種具備盈利可持續的強基本盤龍頭股，更是消費板塊中稀缺的優質選擇。

一、核心業績亮眼 三重增長夯實確定性 1、整體業績穩增長：朝雲集團2025年主業經營穩健、盈利質量持續提升，營收、毛利率、純利均實現連續3年增長，收入同比增長9.2%至19.88億元，純利同比增長10.3%至2.15億元。在2025年整體市場承壓的背景下，集團毛利率同比增長3.5個百分點，盈利質量突出。此外，截至2025年底公司賬上總現金為28.37億元，現金流持續強勁。紮實的純利與現金流兌現，牢築集團中長期增長的基石。 2、寵物業務高速增長：業績期內除了穩定增長的家居護理業務外，已跑通的寵物新賽道繼續爆發式增長，通過自有品牌及新物種門店的雙引擎驅動，2025全年寵物營收暴增74.3%，集團第二增長曲線徹底從概念變為實際，未來貢獻增量可持續。

3、線上管道增長動能持續增強：公司2025年線上管道營收同比大幅增長30.2%，線下網絡亦持續鞏固市場根基、優化運營效益，線上線下全管道同步放量，為未來可持續增長奠定穩健基礎。 二、外延併購 助力長期價值提升 另注意到集團於1月26日早間公告，完成有關收購河北康達有限公司全部股權的主要交易。集團在現金流穩健、核心主業紮實的基礎上，外延併購康達戰略落地，進一步為集團長期價值提升注入新動力，實現「1+1>2」的價值躍升。 併購帶來最直接的影響就是業績增厚，河北康達財務穩健，收購完成後將直接增厚公司營收與利潤，提升整體財務表現。其次就是龍頭壁壘長期加深，市占率進一步提升，實現「南有超微，北有槍手」的全國性布局，雙品牌協同和供應鏈整合下，終端覆蓋廣度與深度大幅提升。

三、協同效應持續釋放 長期增長空間廣闊 展望中長期，集團增長路徑清晰明確：寵物業務方面，伴隨門店網絡持續擴張及爆款產品接連推出，賽道滲透率與收入佔比有望快速提升，成為業績核心增長引擎；傳統家居護理主業則憑藉市場份額提升、產品結構升級及管道效率優化，盈利表現有望保持穩健。與此同時，集團內部協同效應持續釋放，線上線下管道互通賦能，形成全域流量轉化與複購有效循環；多品類佈局覆蓋家居護理及寵物養護多元場景，有效增強用戶粘性。